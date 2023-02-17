В Киеве и области возможны стабилизационные отключения света на выходных — ДТЭК 17 февраля, 19:37 Поселок Глеваха, Киевская область (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

На выходных, 17 и 18 февраля, в Киеве и Киевской области возможны стабилизационные графики отключения света.

Об этом сообщает ДТЭК.

В ведомстве объяснили, что это связано с проведением ремонтных работ.

Отключения возможны:

В субботу с 9:00 до 22:00 в части Левого берега и Голосеевском районе.

В воскресенье с 8:00 до 13:00 в Голосеевском, Соломенском, Дарницком, Днепровском районах.

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Из-за ремонтов в Киевской области отключения по графикам возможны в части Бучанского района. На выходных электроснабжение будет ограничиваться с 6:00 до 22:00.