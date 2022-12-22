Отменят ли в Киеве комендантский час на Новый год: в мэрии дали ответ 22 декабря, 10:38 В Киеве установили символическую «елку несокрушимости», большие празднования отменили из-за войны (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

В Киеве не планируют отменять комендантский час на Новый год.

Об этом сообщил секретарь Киевской горгосадминистрации Владимир Бондаренко в эфире телеканал Киев.

«Скорее всего, режим комендантского часа будет действовать и на Новый год. Поэтому никаких больших празднований в столице Нового года и Рождества не будет. Привезти ребенка к елке, посмотреть на елку — да, соблюдать правила безопасности — да», — отметил он.

Видео дня

Бондаренко подчеркнул, что гирлянду на новогодней елке в центре Киева будут точно включать на Новый год и на Рождество, а также, по возможности, по вечерам.

Во время воздушной тревоги елку подсвечивать не будут.

В нынешнем году из-за полномасштабного вторжения России в Украину и продолжающихся массированных ракетных атак в Киеве не будет массовых гуляний на новогодние и рождественские праздники.

На Софийской площади в центре украинской столицы установили символическую «елку несокрушимости». Ее украсили энергосберегающими гирляндами, светящимися от генератора.

Новогоднее дерево украшают игрушками прошлых лет: около тысячей шаров синего и желтого цвета и белыми голубями. На верхушке елки — герб Украины.

Новогоднюю елку установили и украсили за счет меценатов и бизнеса. Генератор тоже предоставили благодетели.

