В Киеве пляжного сезона не будет
Пляж в Киеве (Фото:Климентий Семенюк / Big city)
В Киеве не планируют открывать пляжный сезон, людям рекомендуют воздержаться от посещения пляжей.
Об этом 18 мая сообщила Киевская городская государственная администрация.
Гражданам советуют пока воздержаться от посещений пляжей и зон отдыха, поскольку там нет укрытий. На фоне постоянных атак РФ на столицу киевлянам и гостям города настоятельно рекомендуют пока не посещать пляжи.
В прошлом году пляжный сезон в Киеве не начинали из соображений безопасности. На пляжах и зонах отдыха города проводили обследование дна акваторий на наличие взрывоопасных предметов.