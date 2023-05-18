В Киеве пляжного сезона не будет 18 мая, 16:43 Пляж в Киеве (Фото:Климентий Семенюк / Big city)

В Киеве не планируют открывать пляжный сезон, людям рекомендуют воздержаться от посещения пляжей.

Об этом 18 мая сообщила Киевская городская государственная администрация.

Гражданам советуют пока воздержаться от посещений пляжей и зон отдыха, поскольку там нет укрытий. На фоне постоянных атак РФ на столицу киевлянам и гостям города настоятельно рекомендуют пока не посещать пляжи.

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В прошлом году пляжный сезон в Киеве не начинали из соображений безопасности. На пляжах и зонах отдыха города проводили обследование дна акваторий на наличие взрывоопасных предметов.