Оккупанты устроили пыточную в подвале детского санатория в Буче 4 апреля, 22:41 Цей матеріал також доступний українською Мирные жители, убитые российскими оккупантами в Буче (Фото:Офіс Генерального прокурора / Facebook)

Российские оккупанты пытали мирных жителей Бучи Киевской области в подвале детского санатория, сообщает Офис генпрокурора.

Война России против Украины — главные события 4 апреля



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«В подвале одного из детских санаториев правоохранители обнаружили тела пятерых мужчин со связанными руками. Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации пытали безоружных мирных жителей, а потом убивали их», — сказано в сообщении.

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На месте преступления работают прокуроры и полицейские, уголовные дела расследуются по ст. 438 УК Украины (нарушения законов и обычаев войны).

2 апреля 2022 года мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что после освобождения города от российских оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек. По его словам, улицы Бучи «усеяны телами».



Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала, что с освобожденной от российских оккупантов территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд и другие международные организации направить миссии в Бучу Киевской области, чтобы собрать доказательства военных преступлений против украинского народа.



4 апреля Киевскую область посетил президент Владимир Зеленский.

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