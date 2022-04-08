В одной из самых больших братских могил Бучи похоронены 40 мирных жителей, убитых оккупантами 8 апреля, 22:33 Цей матеріал також доступний українською Эксгумация тел убитых российскими оккупантами жителей Бучи, 8 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Полиция Киевской области осмотрела тела погибших в одном из самых массовых захоронений мирных жителей Бучи, убитых российскими оккупантами. Об этом сообщает МВД Украины со ссылкой на начальника областной полиции Андрея Небитова.

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Небитов подчеркнул, что около 40 погибших из братской могилы — мирные жители, которые не оказывали сопротивления. Их под обстрелами хоронил сотрудник коммунальной службы, который остался в городе и фактически просил оккупантов, чтобы ему разрешили забирать застреленных людей с улицы.

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«Во время оккупации Бучи российские оккупанты регулярно открывали огонь по гражданскому населению. Часть мирных жителей погибли при обстреле города артиллерией. Среди убитых оккупантами — мирные жители, мужчины и женщины, в возрасте от 40 до 60 лет», — сказано в сообщении.

У погибших, которых осматривали судмедэксперты, пулевые ранения в голову и тело. Это указывает на то, что многие мирные жители погибли от выстрела из автоматического оружия или снайперской винтовки, добавил Небитов. Следователи и криминалисты фиксируют военные преступления России. Некоторые тела уже идентифицировали, позже их направят на проведение экспертиз и установление причин гибели.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Ранее мэр Бучи сообщил, что в освобожденном от оккупантов городе уже идентифицировали 163 убитых мирных жителей, всего погибли по меньшей мере 320 людей. 90% жителей, которые погибли во время захвата города российскими оккупантами, были расстреляны.



После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.



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