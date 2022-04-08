В Буче начали эксгумацию тел убитых российскими оккупантами 8 апреля, 17:47 Цей матеріал також доступний українською Тела жителей Бучи, убитых российскими оккупантами, 8 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

В Буче Киевской области начали эксгумацию тел людей, погибших по вине российских оккупантов, которых похоронили в братской могиле. Об этом сообщает Бучанский горсовет в Facebook.

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На месте работают эксперты, следователи, опрашивают свидетелей. Мэр Бучи Анатолий Федорук заявил, что каждого погибшего опознают, после чего, с согласия родных, их похоронят индивидуально на местном кладбище в специально отведенном секторе.



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«Достали и осмотрели уже 18 тел. Есть с осколочными ранениями, но все с огнестрельными. 16 — с огнестрельными, а два — с осколочными и огнестрельными. Что это значит? Это значит, что гражданских убивали… Для нас это очередная история драмы, не только военных преступлений, но и преступлений против гражданских», — сказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Ранее мэр Бучи сообщил, что в освобожденном от оккупантов городе уже идентифицировали 163 убитых мирных жителей, всего погибли по меньшей мере 320 людей. 90% жителей, которые погибли во время захвата города российскими оккупантами, были расстреляны.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.



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