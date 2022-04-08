В Буче начали эксгумацию тел убитых российскими оккупантами

8 апреля, 17:47
Цей матеріал також доступний українською
Тела жителей Бучи, убитых российскими оккупантами, 8 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Тела жителей Бучи, убитых российскими оккупантами, 8 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

В Буче Киевской области начали эксгумацию тел людей, погибших по вине российских оккупантов, которых похоронили в братской могиле. Об этом сообщает Бучанский горсовет в Facebook.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

На месте работают эксперты, следователи, опрашивают свидетелей. Мэр Бучи Анатолий Федорук заявил, что каждого погибшего опознают, после чего, с согласия родных, их похоронят индивидуально на местном кладбище в специально отведенном секторе.

Видео дня
Читайте также:

«Достали и осмотрели уже 18 тел. Есть с осколочными ранениями, но все с огнестрельными. 16 — с огнестрельными, а два — с осколочными и огнестрельными. Что это значит? Это значит, что гражданских убивали… Для нас это очередная история драмы, не только военных преступлений, но и преступлений против гражданских», — сказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

https://www.facebook.com/bucharada.gov.ua/posts/1846399488899780

Ранее мэр Бучи сообщил, что в освобожденном от оккупантов городе уже идентифицировали 163 убитых мирных жителей, всего погибли по меньшей мере 320 людей. 90% жителей, которые погибли во время захвата города российскими оккупантами, были расстреляны.

Читайте также:
Страшная правда Бучи. Что сейчас происходит в городе, зверства в котором заставили вздрогнуть весь мир — репортаж НВ

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

«Нас дважды водили на расстрел». Братские могилы и террор – репортаж НВ из освобожденной Бучи

https://www.youtube.com/embed/L0oqzy_LsD4
poster
Подписаться на еженедельную email-рассылку
материалов раздела Киев
Дайджест столичных новостей за неделю
и афиша лучших событий Киева
Каждую пятницу
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Буча Киевская область Похороны Эксгумация Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X