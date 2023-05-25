Брежнева лишили звания Почетного гражданина Киева 25 мая, 15:00 Леонид Брежнев (Фото:Wikimedia)

Киевсовет лишил звания Почетный гражданин Киева генсека Советского Союза Леонида Брежнева.

Решение было принято на последнем заседании Киеврады. За него проголосовали 82 депутата.

Соответствующего звания лишили граждан, которые были избраны и работали на руководящих должностях Коммунистической партии Советского Союза, Украины и других союзных республик бывшего СССР, в частности Алексея Епишева, Виталия Масола, Кирилла Москаленко, Алексея Федорова и лидера коммунистической партии Китая Тиня Чионга.

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Сообщается, что решение депутатов приурочено ко Дню Киева, который в этом году будут отмечать в воскресенье, 28 мая.

Звание почетного гражданина Киева было основано в 1982 году, первым его обладателем стал Леонид Брежнев.

В Киевраде напомнили, что Леонид Брежнев связан с подавлением протестов в странах «социалистического лагеря», войной в Афганистане в 1979—1989 годах, эскалацией вооружений и поддержкой «революционных» режимов в странах «третьего мира». Именно во время правления Брежнева усилился тотальный контроль за обществом органами КГБ.

Всего в список Почетных граждан Киева входит 85 человек.

Последним, кто получил такое звание, стал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. 19 января городской голова Киева Виталий Кличко вручил ему награду.

