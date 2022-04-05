Бородянки практически нет, оккупанты уничтожали все на своем пути — Киевская ОВА
Последствия обстрела Россией Бородянки 3 марта 2022 года, запечатленные Максом Левиным, который был убит оккупантами (Фото:REUTERS/Maksim Levin)
Руководитель гуманитарного направления Киевской ОВА Алексей Кулеба заявил, что Бородянка практически уничтожена российскими оккупантами, и для восстановления поселка придется проделать огромную работу.
В своем Telegram-канале Кулеба опубликовал видео из Бородянки.
«К сожалению, города практически нет. Рашисты уничтожали все на своем пути. Цинично и зверски. Город сейчас закрыт — там работают спасатели и правоохранители», — рассказал он.
Также Кулеба посетил Иванков и пообщался с местными жителями. В город завозят гуманитарную помощь, там до сих пор нет связи, воды и электроэнергии.
До этого НАЭК Энергоатом, ссылаясь на местного жителя Павла Смовжа, сообщила, что в Иванкове гуманитарная катастрофа, там почти закончились продукты. Российские оккупанты сожгли и подорвали некоторые дома и беспричинно убивали мирных жителей, которые просто выходили на улицу. Позже российские военные преступники начали искать участников АТО, грабить население и стрелять в тех, кто выражал несогласие с их действиями.
Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что больше всего убитых российскими оккупантами мирных жителей в Бородянке Киевской области.
2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские защитники освободили от российских оккупантов все населенные пункты Киевской области. Отступая, россияне минировали территорию и даже тела убитых. Появились фото с замученными и убитыми российскими оккупантами мирными жителями в Буче, Ирпене и в направлении Житомирской трассы. По словам Ирины Венедиктовой, с освобожденной от оккупантов территории Киевской области уже вывезли 410 тел убитых мирных жителей. Количество жертв военных преступлений России может быть намного больше, заявил президент Владимир Зеленский.
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