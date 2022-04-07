В Бородянке из-под завалов двух домов достали тела 26 человек — Венедиктова

7 апреля, 22:02
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Здание, уничтоженное в результате российского обстрела, в Бородянке Киевской области, 7 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Здание, уничтоженное в результате российского обстрела, в Бородянке Киевской области, 7 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что под завалами двух домов в Бородянке Киевской области нашли тела 26 человек.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

«На сегодня разобрали два больших дома, нашли 26 тел. И это только два дома… Там вообще не было военной инфраструктуры. Орки 26−27 [февраля] заходили, сначала танками, почувствовали, что в них бросили то ли коктейль Молотова, то ли гранату, остановились — боялись заходить в населенный пункт… вызвали авиацию, она пролетела и уничтожала все», — сообщила она в эфире всеукраинского марафона.

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У украинских правоохранителей есть информация о сексуальных преступлениях и пытках мирных жителей российскими оккупантами в Бородянке.

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Ранее советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что в Бородянке пропавшими без вести считаются около 200 местных жителей.

2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские защитники освободили от российских оккупантов все населенные пункты Киевской области. Отступая, россияне минировали территорию и даже тела убитых. Появились фото с замученными и убитыми российскими оккупантами мирными жителями в Буче, Ирпене и в направлении Житомирской трассы. Генпрокурор Ирина Венедиктова говорила, что больше всего убитых российскими оккупантами мирных жителей в Бородянке.

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Теги:   Киевская область Ирина Венедиктова Война России против Украины Бородянка

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