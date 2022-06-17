Зеленский показал Джонсону уничтоженную российскую технику в центре Киева — фоторепортаж 17 июня, 21:13 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский и Борис Джонсон в Киеве 17 июня 2022 года (Фото:Володимир Зеленський / Facebook)

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Киеве возложили цветы к Стене памяти погибших за Украину, посетили Свято-Михайловский Златоверхий монастырь и выставку уничтоженной российской техники.

Фото и видео визита Джонсона в Киев в пятницу, 17 июня, опубликовал Офис президента.



Как сообщает ОП, британскому премьеру подарили Икону Почаевской Божьей Матери. Также Джонсону провели экскурсию по выставке уничтоженной российской военной техники, среди которой — танк Т-72Б3, остатки внедорожника Тигр, машина РЭБ и самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1.

Видео дня

Также Зеленский и Джонсон поговорили с украинскими военными, которые участвовали в боях за столицу.

«Желаю удачи и поздравляю с тем, что вы уничтожили эту технику», — сказал британский премьер.

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Зеленский в своем Telegram-канале написал, что за время войны Украина и Британия прошли путь от партнеров до друзей и братьев, и поблагодарил Джонсона за помощь и поддержку.

Борис Джонсон приехал в Украину с необъявленным визитом 17 июня, во второй раз после начала полномасштабного вторжения России. Они с украинским президентом обсудили усиление санкций против России, военную помощь Украине и гарантии безопасности для нашей страны.

По данным агентства Reuters, Джонсон заявил Зеленскому, что Великобритания готова начать крупную операцию по обучению украинских военнослужащих.

Джонсон заставляет Шольца и Макрона занимать проукраинскую позицию – Александр Хара, дипломат https://www.youtube.com/embed/hdNTKqNU3KY

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.