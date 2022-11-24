Борис Джонсон получил звание почетного гражданина Киева

24 ноября, 15:22
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Борис Джонсон и Владимир Зеленский в Киеве 17 июня 2022 года (Фото:Офис президента)

Борис Джонсон и Владимир Зеленский в Киеве 17 июня 2022 года (Фото:Офис президента)

Киевский городской совет в четверг, 24 ноября, присвоил бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону звание почетного гражданина Киева. Об этом сообщил в Telegram-канале городской голова столицы Виталий Кличко.

«Борис неоднократно посещал украинскую столицу — и в мирное, и в самое драматическое время нашей борьбы против российского агрессора. Джонсон делал и, я убежден, в будущем продолжит делать все возможное, чтобы Великобритания и мировые лидеры оказывали необходимую помощь Украине», — написал мэр Киева.

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Кличко поблагодарил Джонсона за поддержку и отметил, что его снова ждут в Киеве для вручения награды.

24 августа президент Владимир Зеленский в Киеве вручил Борису Джонсону Орден Свободы — наивысшую государственную награду, которую может получить иностранец в Украине. Его именная табличка также появилась на Аллее смелости на площади Конституции.

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Борис Джонсон, который активно поддерживал Украину с начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Британии и лидера Консервативной партии из-за конфликтов в правительстве. Он оставался на должности до избрания нового лидера политсилы. Правительство Британии сейчас возглавляет Риши Сунак, который 19 ноября приехал в Украину.

Как британский премьер Борис Джонсон поддерживал Украину и за что его полюбили украинцы

https://www.youtube.com/embed/7dLuX7iiOBk
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Киев Виталий Кличко Великобритания Борис Джонсон Киевсовет Украина-Великобритания Война России против Украины

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