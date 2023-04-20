Новые средства ПВО, спутник или болид: какие версии об «НЛО» над столицей уже опровергли и что видели в Киеве вечером 19 апреля 20 апреля, 10:58 Сюжет Вспышка, которую видели над Киевом вечером 19 апреля (Фото:Андрей Цаплиенко / Телеграм)

«Воздушная цель», ПВО, «сбитый спутник» или сгоревший в атмосфере болид над Киевом: вечером 19 апреля жителей столицы потрясла необычная яркая вспышка зеленого света, на фоне которой в столице и области даже объявляли воздушную тревогу.

NV собрал главные факты о том, как разворачивались события и чем их можно объяснить.



НЛО-вечер в Киеве: хронология событий и объяснение Воздушных сил

Около 22:00 жители Киева и области заметили яркую и продолжительную вспышку в небе зелено-голубого цвета — воздушной тревоги в этот момент в столице не было. В некоторых Телеграм-каналах написали, что киевляне якобы также слышали взрыв, однако на большинстве видео, которые зафиксировали это явление, звук взрыва не слышен. На отдельных кадрах видна причина вспышки — падение яркого объекта (как выяснилось позже — вероятно, свечение космического тела при его прохождении через плотные слои атмосферы). Журналист Андрей Цаплиенко позже рассказал, что вспышку видели даже в 110 километрах от Киева в Черниговской области. «Об этом нам сообщили военнослужащие одного из подразделений. Загадочное явление они увидели там в 21.57, говорят ребята», — добавил Цаплиенко. В соцсетях начинают распространять видео инцидента. Также начинают фигурировать предположения, что вспышка могла быть вызвана падением спутника RHESSI, запущенного еще в 2002 году. За сутки до этого в NASA предупреждали о возможном падении спутника на Землю именно 19 апреля.

Видео дня

22:08 В Киеве и области объявили воздушную тревогу. События разворачиваются на фоне новой волны ударов БПЛА Shahed по нескольким областям Украины за минувшие сутки: в частности, вечером 19 апреля Россия нанесла удары дронами-камикадзе по Днепру.

22:26 Киевская областная военная администрация заявляет, что в небе «обнаружили воздушную цель», а «силы ПВО наготове». В Киевской ОВА также традиционно призывали соблюдать информационную тишину, ничего не снимать и не выкладывать видео в сеть.

22:37 Киевская областная военная администрация распространяет информацию о том, что вспышка в небе над Киевом — это, по предварительным данным, работа ПВО.



22:43 Глава Офиса президента Андрей Ермак написал в Телеграм, что «НЛО в Киеве» — это работа ПВО, однако быстро удалил этот пост. В новом сообщении он призвал дождаться официальной информации от Воздушных сил ВСУ.

23:02 Отбой воздушной тревоги в Киеве и области.

23:28 Сергей Попко, начальник КГВА, заявил, что яркое свечение воздушного объекта, «по предварительной информации, было результатом падения на Землю космического спутника NASA». «Во избежание жертв от падения на землю обломков была объявлена воздушная тревога. ПВО не работала», — объяснил Попко.

00:03 В Воздушных силах добавили, что вспышка над Киевом, по предварительной информации, была связана с падением спутника или метеорита, однако информация нуждается в уточнении. В то же время защитники неба Украины подтвердили, что на момент этого заявления Воздушных сил на киевском направлении не было угрозы применения противником средств воздушного нападения.

20 апреля спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире подтвердил, что причиной вспышки не могла быть работа украинской ПВО, поскольку вечером 19 апреля ее системы не вели боевую работу над Киевом, а враждебных целей зафиксировано не было. По словам Игната, вспышку должны комментировать другие ведомства. «Эти кадры, пожалуй, будут точно прокомментированы, что это было. То ли это было какое-то небесное тело, то ли это был какой-то кусок спутника, метеорита или что-то другое, какая-то другая аномалия. На это есть специалисты», — сказал Игнат. По его словам, «Воздушные силы занимаются несколько иными вещами». «Мы сбиваем воздушные цели, атакующие Украину. В Киевской области не были зафиксированы атаки противника на этот раз», — сказал Игнат.

Почему это точно не старый спутник NASA и откуда такое предположение

18 апреля профильный сайт Space предупреждал, что 19 апреля на Землю может упасть неиспользуемый космический аппарат NASA под названием RHESSI — спутник, отправившийся на околоземную орбиту в феврале 2002 года для изучения выбросов энергии и плазмы на Солнце. Он проводил исследования до 2018 года, а последние несколько лет не работал. Вес спутника — около 300 кг.

Согласно прогнозам ученых, большая часть RHESSI должна сгореть при входе в атмосферу. Но некоторые детали могут не сгореть и достичь поверхности Земли, предупреждали эксперты. Однако ученые отмечали, что риск нанесения вреда этими обломками минимальный. «Риск причинения вреда кому-либо на Земле низкий — примерно 1 к 2467», — говорилось в сообщении Space.

Так что предположения о том, что ночную вспышку в Киеве спровоцировало именно падение спутника NASA, быстро распространились по сети — тем более что такую версию высказали даже в КГВА.

Однако еще вечером 19 апреля украинский научно-популярный канал The Alpha Centauri, ведущий прямые трансляции всех важнейших событий мировой космической отрасли и следящий за соответствующей тематикой, опроверг вероятность такой версии.



Специалисты The Alpha Centauri отметили, что орбита спутника NASA вечером 19 апреля не проходила над Украиной, «Траектория его падения очень ( ОЧЕНЬ) далека от Украины — вдоль линии движения на картинке», — объяснили аналитики. Они также предположили, что объект в небе Киева был болидом, то есть особенно ярким и большим метеором.

Инфографика: The Alpha Centauri

20 апреля ВВС сообщила, что американское космическое агентство NASA опровергло версию о том, что спутник RHESSI мог стать причиной чрезвычайного происшествия в Киеве. Роб Маргетта из управления коммуникаций NASA сказал BBC, что спутник все еще находился на орбите в то время, когда в Киеве наблюдали вспышку, и должен был войти в атмосферу Земли позже ночью.



Даже в Киевской городской военной администрации утром 20 апреля признали, что озвученная КГВА версия о падении спутника была ложной.

Там отметили, что вечером 19 апреля «после проверки и уточнения информация о возможном применении вражеских летательных аппаратов или воздушного удара ракетным вооружением не подтвердилась».

«Но очень яркое свечение от падения неизвестного объекта вызвало у киевлян волнение и беспокойство. Чтобы успокоить жителей и гостей столицы, КГВА обнародовала информацию о вероятном падении американского сателлита, но с пометкой „предварительная информация“!», — попытался дать объяснения Сергей Попко, глава КГВА.

Он добавил, что на момент вспышки над Киевом ни одно мировое аэрокосмическое агентство или астрономическая обсерватория не сообщали «о возможном вхождении в атмосферу Земли значительного по размерам космического тела». «Но было предупреждение от NASA о падении на Землю их космического спутника. Сейчас после официального заявления NASA мы можем дать уточненную информацию — это не был их спутник. Что именно это было, должны выяснить исключительно специалисты», — отметил Попко.

Что же это было? Разъяснения ученых

Вероятнее всего вечером 19 апреля над Киевом видели болид, как допустили аналитики Alpha Centauri.

Болид — это большой метеор, который является довольно редким явлением. Обычно выглядит как огненно-яркий подвижный шар в небе. Такой эффект объясняется вхождением в плотные слои атмосферы значительных по размеру твердых метеорных тел. Они входят в атмосферу со сверхзвуковой скоростью, нагреваются в результате торможения, и вокруг объекта образуется характерное свечение из раскаленных газов. Болиды часто имеют столь большой размер, что, в отличие от обычных метеоров, видны даже днем. Полет болида может сопровождаться звуками, напоминающими гром. Чаще всего он полностью сгорает в атмосфере, однако если обломки метеорного тела достигают поверхности Земли в виде обломков, такие остатки называют метеоритами.

Одно из видео, которое вероятно сняли в белорусском Гомеле, демонстрирует событие с большего расстояния — и в таком ракурсе объект действительно может походить на болид.

Свое объяснение вспышки над Киевом 20 апреля предоставили ученые Государственного космического агентства Украины — в частности, его Главный центр спецконтроля, который следит за сейсмической ситуацией и геофизическими явлениями.

По их данным, событие, вероятно, действительно связано с вхождением космического тела в плотные слои атмосферы, однако эта информация пока уточняется. Специалисты подтвердили, что их инфразвуковые средства контроля зафиксировали 19 апреля 2023 в 21:57 по киевскому времени высокоэнергетическое акустическое событие. «Расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области», — добавили специалисты.

Они также обнародовали данные приборов, подтверждающих упомянутое «акустическое событие».