В Киеве усилили патрулирование из-за частичного блэкаута после российской атаки

10 октября, 12:33
Поделиться:
Многоэтажка, поврежденная во время российского обстрела Киева (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

Многоэтажка, поврежденная во время российского обстрела Киева (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

В ночь на 10 октября Россия массированно атаковала Киев, в том числе энергетическую инфраструктуру. После обстрела, вызванного частичными блекаутами, киевская полиция усилила патрулирование города.

Об этом полиция Киева сообщила в своем Facebook.

Для обеспечения общественной безопасности, оперативного реагирования на вызовы и помощи жителям в чрезвычайных ситуациях привлечены сотрудники районных управлений полиции, спецподразделения, взрывотехники, кинологи и другие службы.

Реклама

Количество пеших и автомобильных патрулей на улицах увеличено, а спецлиния 102 работает круглосуточно.

Читайте также:
В Киеве возобновили движение по «зеленой» ветке метро до станции Харьковская

В полиции подчеркнули, что ситуация в столице остается под контролем.

Также гражданам напомнили, что в случае отсутствия мобильной связи можно обращаться к правоохранителям через WhatsApp или Viber, подключившись к Wi-Fi.

В ночь на 10 октября Россия массированно атаковала Киев баллистическими ракетами и ударными БПЛА, повредив критическую инфраструктуру и жилые дома, пострадали по меньшей мере 12 человек.

Читайте также:
Новая почта предупредила о задержках доставки из-за ночной атаки в Киеве и области

Без электроснабжения и воды остались более 5800 домов на Левом берегу в Днепровском и Деснянском районах, а также на Правом берегу в Голосеевском, Соломенском и Печерском районах.

Частично ограничено движение зеленой ветки метро, а троллейбусные и трамвайные маршруты заменены автобусами. Энергетики и городские службы постепенно восстанавливают электроснабжение, воду и работу социальной инфраструктуры.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Киев Российская агрессия Энергетика Обстрел Полиция Электроэнергия Атака Патруль Блэкаут Патрулирование города Война России против Украины атаки России на энергосистему

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies