В Киеве усилили патрулирование из-за частичного блэкаута после российской атаки

Многоэтажка, поврежденная во время российского обстрела Киева (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

В ночь на 10 октября Россия массированно атаковала Киев , в том числе энергетическую инфраструктуру. После обстрела, вызванного частичными блекаутами, киевская полиция усилила патрулирование города.

Об этом полиция Киева сообщила в своем Facebook.

Для обеспечения общественной безопасности, оперативного реагирования на вызовы и помощи жителям в чрезвычайных ситуациях привлечены сотрудники районных управлений полиции, спецподразделения, взрывотехники, кинологи и другие службы.

Количество пеших и автомобильных патрулей на улицах увеличено, а спецлиния 102 работает круглосуточно.

В полиции подчеркнули, что ситуация в столице остается под контролем.

Также гражданам напомнили, что в случае отсутствия мобильной связи можно обращаться к правоохранителям через WhatsApp или Viber, подключившись к Wi-Fi.

В ночь на 10 октября Россия массированно атаковала Киев баллистическими ракетами и ударными БПЛА, повредив критическую инфраструктуру и жилые дома, пострадали по меньшей мере 12 человек.

Без электроснабжения и воды остались более 5800 домов на Левом берегу в Днепровском и Деснянском районах, а также на Правом берегу в Голосеевском, Соломенском и Печерском районах.