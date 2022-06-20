Британский бизнес поможет отстроить разрушенную инфраструктуру Украины — Кубраков 20 июня, 12:10 Цей матеріал також доступний українською Мост в Ирпене, разрушенный в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Британский бизнес поможет в восстановлении украинской инфраструктуры, в том числе — в Киеве и области.

Украина и Великая Британия во время Британско-украинского инфраструктурного саммита в Лондоне подписали Меморандум об инфраструктурном восстановлении Украины. Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.



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Это откроет путь брианскому бизнесу для полноценного участия в восстановлении Украины поле российской агрессии.

Для того чтобы британский бизнес был уверен в том, что его инвестиции будут использованы эффективно и прозрачно, создадут открытую электроную систему управления восстановлением — единственное пространство информации, где каждый желающий сможет узнать конкретные убытки, закупки работ по восстановлению и получить аудит об использовании средств.

«Мы уже имеем около 30% разрушенной инфраструктуры. Но там, где это возможно — мы работаем над восстановлением транспортного сообщения. Сейчас это быстрые и недорогие решения. Уже установлена 41 временная переправа, расчищена почти тысяча километров дорог. Кроме этого, по мере улучшения безопасности ситуации восстанавливаем железнодорожное сообщение между разными регионами страны», — рассказал Александр Кубраков.



Кроме того, в партерстве с британским бизнесом будет создана рабочая группа, которая будет работать над восстановлением критической инфраструктуры Киева и Киевской области. Кубраков предложил провести следующий саммит в Киеве.

В пятницу 17 марта с визитом в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Они с украинским президентом Владимиром Зеленским обсудили ужесточение санкций против России, военную помощь Украине и гарантии безопасности нашей страны.

По данным агентства Reuters, Джонсон заявил Зеленскому, что Великобритания готова начать крупную операцию по обучению украинских военнослужащих.

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