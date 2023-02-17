Генерал Сырский назвал самый критический момент обороны Киева в начале вторжения РФ 17 февраля, 11:05 Генерал Сырский назвал самый критический момент в битве за Киев (Фото:Сухопутные войска ВС Украины)

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский назвал самый критический момент в операции по обороне Киева, которая длилась с 24 февраля по 2 апреля прошлого года.



Сырский отметил, что все цели, которые ставили во время операции по обороне Киева, были достигнуты, сообщает пресс-служба Сухопутных войск в Telegram.

По его словам, уже в апреле не осталось ни одного вражеского солдата на территории Киева, Киевской и других областей, за которые была ответственна группировка, возглавляемая им.

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Генерал рассказал, что самый горячий момент в операции наступил на четвертый и пятый день полномасштабного вторжения РФ.

«Момент, когда противник захватил плацдарм в районе Мощуна. Там очень опасный участок. Наименьшее расстояние непосредственно до Киева, что обеспечивало проход до площади Шевченко и вход в город. Ситуация действительно становилась критической. Были приняты все меры, мы почти сутки работали на командно-наблюдательном пункте батальона. Были выдвинуты все резервы, которые мы имели в то время. Ценой невероятных усилий ситуация была переломлена. Обстановка изменилась в нашу пользу, и враг не смог прорваться», — сказал Сырский.

Он добавил, что по оценкам американских специалистов, ВСУ не смогли бы удерживать Киев больше трех-четырех суток.

По его мнению, успех в Киевской стратегической операции стал моментом коренного перелома в войне.

Ранее глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что прямой угрозы наступления российских оккупантов на Киев сейчас нет.

В декабрьском интервью The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление. По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси. Также Залужный не исключает атаки на южном направлении.

