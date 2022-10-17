Молодая беременная женщина, которая погибла сегодня в центре Киева, была сомелье в Goodwine — заявление компании 17 октября, 20:47 Виктория ждала ребенка, вместе с ней погиб ее муж. (Фото:Goodwine/Facebook)

В результате атаки дрона на жилой дом в центре Киева погибла Виктория, которая работала сомелье в Goodwine. Женщина ждала ребенка, вместе с ней погиб ее муж.

Об этом сообщила компания Goodwine в Facebook.

«Сегодня очень темный день для нашей компании. Сегодня мы потеряли Вику, нашу сомелье, невероятно хорошего и отзывчивого человека, часть нашей семьи», — пишет Goodwine.

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Шесть лет назад Виктория стала сомелье магазина Goodwine на Мечникова и была единственной женщиной в отделе, сообщает компания.

«Она любила вино и свою работу. Сегодня ее тело нашли в объятиях с любимым мужем Богданом и котом в доме, куда прилетел российский дрон. Они ждали ребенка. Мы безумно любили Вику. Уверены, любили и вы. Сложно подобрать нужные слова. Но скажем фразу Вики, которую она постоянно повторяла: нужно меньше себя жалеть. Такой сильной мы запомним ее. Навсегда», — рассказали в компании.

Goodwine также опубликовал фото своей погибшей сотрудницы.

Утром 17 октября Россия атаковала Киев иранскими дронами-камикадзе. После первой атаки возник пожар в нежилом здании, повреждено несколько жилых домов.

После 8:00 утра по Шевченковскому району были нанесены новые удары. Дроны-камикадзе попали в жилой дом, произошел взрыв, жертвами которого стали четыре человека, еще четверо пострадали.