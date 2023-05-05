Сбитый над Киевом Байрактар: почему обломки упали не в центре и был ли российский дрон во время тревоги — все детали и разъяснения военных 5 мая, 10:46 Сюжет Падение обломков сбитого над Киевом Байрактара, вечер 4 мая (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Вечером в четверг, 4 мая, над Киевом сбили потерявший управление украинский беспилотник Bayraktar TB2. Это произошло над центральной частью столицы на глазах тысяч киевлян и на фоне воздушной тревоги, поэтому событие получило большой резонанс.

NV собрал все, что известно о резонансном случае и его причинах.

Байрактар сбили над Киевом: как это было

Около 20:00 в четверг, 4 мая, в Киеве прозвучали сирены воздушной тревоги. Несколько ранее о тревоге также известили в Киевской области, хотя в других регионах Украины ее в это время не объявляли. Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал максимально внимательно отнестись к тревоге.

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Мониторинговые паблики сообщали о «неустановленном воздушном объекте над областью», при этом о вероятной атаке «шахедов» не сообщалось. В течение получаса жители разных районов Киева слышали многочисленные взрывы и звуки стрелкового оружия — это была работа систем ПВО и мобильных групп, что подтвердили в КМВА.

В 20:33 в Киеве прозвучал отбой тревоги. Через несколько минут Сергей Попко, начальник КМВА, сообщил, что во время тревоги «над Киевом был зафиксирован беспилотный летательный аппарат». «Силами и средствами противовоздушной обороны объект был сбит», — заявил Попко.

Спустя короткое время в соцсетях начали распространять видео момента попадания по БПЛА, снятое с нескольких ракурсов в центре Киева.

Одно из них, снятое с Майдана Незалежности, зафиксировало попадание в беспилотник, после чего тот вспыхнул и начал падать.

На другом видео тот же момент зафиксирован со стороны пешеходно-велосипедного моста через Владимирский спуск (стеклянного «моста Кличко»).

Украинский фотограф Reuters Глеб Гаранич сделал качественные кадры БПЛА в небе над Киевом, на которых можно хорошо рассмотреть его особенности. Также Гаранич зафиксировал момент удара по БПЛА, а на других фото Reuters виден дым над Киевом после боевой работы средств ПВО по беспилотнику.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Stringer

Из-за характерной формы беспилотника и его хвостовой части OSINT-аналитики сначала предположили, что дрон, уничтожение которого над Киевом попало на видео, мог быть российским Корсаром или турецким Bayraktar TB2.



В то же время мэр Киева Виталий Кличко и глава КМВА Сергей Попко сообщили, что в результате падения обломков произошел пожар в Соломенском районе Киева. Горело нежилое четырехэтажное помещение — здание торгового центра. Площадь возгорания составляла 50 кв. м, конструкции здания были частично повреждены и разрушены на площади 150 кв. Пожар быстро локализовали и ликвидировали. Люди при этом не пострадали.

Кроме того, Кличко сообщал о возгорании «на небольшой площади территории в Печерском районе» — также вследствие падения обломков БПЛА. Никакие здания не были повреждены, пострадавших нет.

Еще через несколько часов, в 22:55, командование Воздушных сил сообщило, что около 20:00 над Киевом был сбит потерявший управление дрон Bayraktar TB2.

«Поскольку неконтролируемое пребывание БПЛА в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп», — заявили украинские военные.

Они подтвердили, что ни в результате боевой работы сил ПВО, ни в результате падения обломков БПЛА жертв и пострадавших нет.

Был ли российский дрон и почему « потерялся» Байрактар: как объяснили инцидент в Воздушных силах

Российские «шахеды» или другие БПЛА не атаковали Киев вечером 4 мая. Сбитый над столицей беспилотник Bayraktar был единственным дроном в воздушном пространстве, из-за которого и объявили воздушную тревогу, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона в пятницу, 5 мая.

В предыдущем официальном сообщении Воздушных сил говорилось, что украинский Байрактар потерял управление «во время планового полета». Откуда, куда именно и почему должен был лететь беспилотник, в ВС ВСУ не уточнили.

«Жаль, но это техника, и такие случаи бывают. Вероятно, речь идет о технической неисправности, причины устанавливаются», — было сказано в вечернем сообщении. Впоследствии Юрий Игнат также подтвердил, что причины, из-за которых БПЛА оказался в воздушном пространстве Киева, будут выяснять.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Спикер Воздушных сил отдельно прокомментировал тот факт, что момент удара по БПЛА видели в центре Киева — в частности с Майдана Незалежности, — а обломки упали в Соломенском районе столицы. Игнат объяснил этот момент визуальным эффектом.

По словам Юрия Игната, гражданскому наблюдателю может казаться, что дрон летит над его домом, тогда как на самом деле БПЛА находится в этот момент на расстоянии пяти или более километров. Когда же после попадания он падает, то тоже пролетает определенное расстояние.

" Даже сбить «шахед»: казалось бы, вот он летит рядом. По нему стреляют, а попасть никто не может. Это с первых дней так, понимания не было", — объяснил Игнат обманчивость расстояния до целей в небе.

Он также призвал не драматизировать инцидент, поскольку сбить неуправляемый БПЛА над Киевом было необходимо.

«Да, это был беспилотник, к сожалению, наш Bayraktar. Птичку жаль, но ведь мы теряли их уже на фронте, и делать из этого такую новость… Случается потеря управления, это техника. Не пускать же это на самотек. Нужно было его просто обезвредить, и других вариантов, по-видимому, не оставалось», — объяснил представитель Воздушных сил.



Юрий Игнат подчеркнул, что сейчас важно разобраться, как и почему это произошло, поскольку такие беспилотники есть на вооружении Украины. По его словам, было много вопросов и ажиотажа, но «когда мы теряем самолет или пилота, в разы меньше внимания к такой ситуации».



Ночная атака дронами: где сегодня в Украине все же сбили « шахеды»

В ночь на 5 мая россияне запустили по Украине два ударных дрона Shahed-136/131 с юго-восточного направления, однако над Киевом их не было.



Оба беспилотника военнослужащие воздушного командования Восток уничтожили в небе над Днепропетровской областью, сообщили Воздушные силы в утренней сводке в пятницу.