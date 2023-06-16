Договор на закупку 300 барабанов для укрытий Киева разорвали — Днепровская РГА 16 июня, 15:00 Барабан (Фото:Efraimstochter/Pixabay)

Договор о закупке сотен кожаных барабанов для «психологической разгрузки» детей в укрытиях Киева досрочно разорвали. Средства — почти 900 тысяч гривен — на них не тратили.



Об этом заявил временный исполняющий обязанности главы Днепровской РГА Павел Бабий в пятницу, 16 июня.

По его словам, он направил письма о проведении служебного расследования и создании комиссии по закупке барабанов, овощерезок и сковородок управлением образования Днепровской РГА.

Видео дня

«Хочу отметить, что средства из бюджета города Киева и государства на приобретение барабанов не были израсходованы. А также досрочно расторгли договор на закупку музыкальных инструментов (барабанов разных диаметров) в количестве 306 штук», — сказал Бабий.



В конце апреля управление образования Днепровского района Киева заказало сотни кожаных барабанов и 153 комплекта молоточков к ним в укрытия якобы для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог. Сумма договора составляет 882 262,26 грн.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что их закупали для детских садов.

Также Днепровская РГА проводила закупку для укрытий сковородок за 720 тысяч гривен и пароварок за 500 тысяч гривен. Вероятно, торги уже состоялись.

