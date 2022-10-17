«Путину нужна Украина без украинцев». Кличко в интервью НВ рассказал о террористических обстрелах столицы россиянами 17 октября, 18:35 Эксклюзив НВ Спасатели работают вблизи жилого дома, разрушенного ударом российского беспилотника иранского производства Shahed-136. 17 октября 2022 года (Фото:НВ)

Из 28 иранских БПЛА, которые запустила Россия 17 октября в направлении столицы, пять долетели до Киева.

В результате удара дроном-камикадзе по жилому дому в Шевченковском районе Киева погибла супружеская пара, женщина была беременна.

О ликвидации последствий обстрелов в интервью Радио НВ рассказал городской голова Киева Виталий Кличко.

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— Добрый день! Уважаемый Виталий, спасибо, что нашли время рассказать об обстрелах Киева.

— О добром дне не могу согласиться. К сожалению, он начался нехорошо. У нас снова обстрелы, снова терроризируют украинцев. Снова мы слышим о погибших.

Я убежден в том, что это действительно терроризм, это действительно геноцид, потому что целью российских варваров является захват территорий без украинцев. Они убивают невинных людей, они убивают гражданских. Сказки о «специальной операции», «нацистах», «фашистах», сказки о том, что боевые действия ведутся исключительно с военными, мы наблюдаем в нашем городе.

Инфографика: НВ

Убивают невинных. Ракеты прилетают на детские площадки. Прилетают ракеты ранним утром в жилой дом, где люди еще не проснулись, и убивают их. Это продолжается уже несколько недель.

Более того, есть удары по объектам критической инфраструктуры. Россияне хотят геноцида. Они хотят, чтобы украинцы замерзли зимой, чтобы у нас не было электроэнергии, водоснабжения, чтобы не было тепла. Они делают все это намеренно. Это все мы можем назвать геноцидом. [Российскому диктатору Владимиру] Путину нужна Украина без украинцев, он этим занимается.

— Что известно о последствиях сегодняшних утренних обстрелов? До сих пор продолжаются спасательные работы и количество жертв, к сожалению, может быть больше.

— Я хотел бы поблагодарить наших ГСЧСников, спасателей, которые (я наблюдал на месте взрыва) под угрозой обрушения [выполняют свою работу]. Кстати, два представителя ГСЧС пострадали после этого прилета в то же здание, они госпитализированы. Все остальные, рискуя своей жизнью, пытаются быстро раскопать тех людей, которые могут быть еще живы под завалами.

Спасли бабушку — такая приятная вещь. А потом неприятное — мы пока достаем погибших из-под завалов. Сотрудники ГСЧС не исключают, что под завалами еще могут находиться люди, поэтому работы сейчас продолжаются. Детальнее мы сможем сказать уже, когда ключевые работы будут проведены. Работники ГСЧС сейчас максимально быстро разбирают завалы.

— В ДТЭК сообщили, что иранские дроны повредили одну из электростанций, три человека получили ранения, сейчас им оказывают медицинскую помощь. Повлияет ли это на электроснабжение в столице? Как киевлянам подготовиться к возможным перебоям?

— В прошлый понедельник были атакованы наши теплоэлектростанции, объекты критической инфраструктуры. Ключевая цель для оккупантов — чтобы мы, украинцы, остались без электроснабжения, без теплоснабжения, водоснабжения, без тока, электричества. Это может привести к очень плохим последствиям, учитывая, что сейчас температура воздуха снижается.

Им нужен геноцид, им требуется издевательство над людьми, это понятно.

Относительно объектов. Усилена противоракетная оборона этих объектов. Тем не менее, [мы не можем] гарантировать на 100% то, что не будет прохождения этих дронов-камикадзе или ракет. Некоторые инфраструктурные объекты могут быть повреждены.

Поэтому я хочу обратиться ко всем: давайте учитывать разные сценарии развития событий и не исключать плохого сценария развития событий. Я предлагаю каждому из вас обязательно иметь дома теплую одежду, обязательно сделать максимальное утепление вашего дома, если это возможно, чтобы не терять тепло.

Есть хорошее выражение: хочешь мира — готовься к войне. Мы надеемся на лучшее, но должны быть готовы ко всему разному.

Относительно города. Хочу заверить вас, что нами сделаны запасы дополнительного топлива, если не будет газа. Сделаны дополнительные пункты обогрева, закуплены электрогенераторы на все школы, детские сады, общественные помещения, больницы. Запас топлива для электрогенераторов также сделан.

Мы также готовимся к разным [проблемам] и ни в коем случае ни одного человека без помощи в нашем городе не оставим. Я хотел также сделать акцент: все те люди, которые сейчас остались без крова в результате сегодняшнего утреннего обстрела, они переедут в гостиницы, хостелы. В ближайшее время мы сможем предоставить либо временное, либо постоянное жилье всем пострадавшим. Соответствующее задание мы уже дали, сейчас мы над этим работаем.

Людей мы не бросаем, помогаем каждому всеми силами. Это наша задача. Если мы не будем помогать друг другу, это будет неправильно.

— О самом доме хочу спросить. Это историческое здание, построенное на рубеже XIX—XX вв. еков. Уже известно, удастся ли ее спасти?

— Вы не были на месте, поэтому задаете такие вопросы. Там спасать уже нечего — здание разрушено.

В домах, которые находятся рядом с этим домом, окна были целыми. Я общался со специалистами. Они говорят, что дрон-камикадзе или пробил крышу, или влетел в дом и там уже внутри произошел взрыв, который привел к тому, что здание сложилось. Но в рядом находящихся зданиях все стекла уцелели. Это означает, что здание взяло на себя удар и сложилось. В здании, может, частичка стены осталась целая, но здание и несущие конструкции уже разрушены, к сожалению.

— Советник министра внутренних дел Антон Геращенко призвал всех, кто имеет разрешения на оружие и умеет им владеть, самостоятельно заниматься защитой. Как на уровне столицы это будет происходить? Соглашаетесь ли вы с таким призывом?

— Я прошу каждого из вас не делать каких-либо самостоятельных вещей. Крайне важна системная, скоординированная работа. Это может привести к плохим последствиям без отмашки, без советов, без четких указаний военных, которые сегодня являются людьми, которые защищают нас, системно подходят к защите каждого из нас.

Если мы будем все без координации заниматься сбитием этих дронов, это может окончиться еще и повреждениями. Не будем забывать, что каждая пуля — это минимум 6−10−15 граммов металла, который с большой высоты может падать нам на голову. Или, не дай Бог, без подготовки кто-то будет стрелять и может еще подвергнуть опасности окружающих людей.

Поэтому у меня просьба: самостоятельно этим ни в коем случае не заниматься. Таких распоряжений от военных я не слышал, чтобы мы начинали самостоятельно сбивать дроны.

— Будут ли каким-то образом пересматриваться правила безопасности в столице, учитывая, что атаки на Киев участились? Например, будет ли изменяться время комендантского часа или правила комендантского часа?

— Мы постоянно смотрим на динамичное развитие ситуации, в которой мы живем. Весной в связи с тем, что увеличился световой день, с начавшейся посевной, координируя наши действия с областью, мы приняли решение увеличить рабочий день и уменьшить комендантский час.

Однозначно мы реагируем на все вызовы, которые сегодня есть. Создан Совет обороны города Киева, куда входят полицейские, представители Службы безопасности, военные, представлены все ключевые департаменты нашего города. Мы принимаем общие решения по тому или иному вопросу, потому что крайне важно, чтобы коммуникация между разными сферами была скоординирована.

Еще раз хочу сказать, координация — это очень важная вещь.

В итоге эти взрывы были. Мы сейчас приняли [решение], что к концу этой недели мы оставляем обучение онлайн, опираемся исключительно на безопасность. Мы видим, как сейчас нездорово россияне посылают ракеты и дроны. Крайне важна безопасность наших детей, поэтому принято такое решение — остаивить дистанционную форму обучения.

Если будут изменения, мы обязательно будем всех информировать. Изменения у нас происходят каждый день, прошу следить за информационным полем, опираться исключительно на официальные источники информации и соблюдать ключевые правила, о которых знают все.