Возник пожар в многоэтажке. В результате массированной атаки РФ на Киев в Днепровском районе погибли супруги

В Киеве в результате массированной российской атаки погибли супруги (Фото: Прокуратура Украины)

В результате массированной российской атаки дронами и ракетами в Днепровском районе Киева погибли супруги. В квартире 16-этажного дома произошел пожар, сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Всего в Киеве пострадал 21 человек, сообщили правоохранители. Повреждения жилых домов зафиксированы в Днепровском, Деснянском, Дарницком и Печерском районах.

В Деснянском районе загорелись квартиры 10-этажки и несколько автомобилей во дворе. В Дарницком районе огонь вспыхнул в 16-этажном доме — между 6 и 13 этажами.

Фото: Прокуратура Украины

Фото: Прокуратура Украины

Поврежден также 25-этажный дом в Печерском районе, где пламя охватило верхние этажи.

Кроме того, в столице пострадали здание медицинского учреждения и один из хлебозаводов.

Фото: Прокуратура Украины

Фото: Прокуратура Украины

В Киеве и большинстве областей Украины действуют аварийные отключения света из-за повреждения энергосистемы.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в целом в результате массированного удара РФ по Украине 22 октября известно о шести погибших, всего под атакой были 10 областей Украины.