Сидел часами над телом. Дедушка оплакивает девятилетнюю внучку, убитую вместе с мамой во время атаки России на Киев — фото 1 июня, 13:50 Дедушка сидит возле тела погибшей в результате российской атаки девятилетней внучки в Киеве (Фото:Сергей Окунев)

В результате очередного удара России по Киеву в ночь на 1 июня в Деснянском районе погибли три человека. Среди них — девятилетний ребенок, его мама и 33-летняя женщина.

Корреспондент NV Сергей Окунев сфотографировал дедушку погибшей девочки, который несколько часов сидел над ней на корточках, пока ему не принесли стул.

«Под тонким слоем фольги — тело его девятилетней внучки, которую вместе с мамой убила Россия во время ракетной атаки. Он не хотел отходить от тел до тех пор, пока специалисты не забрали их с места происшествия», — рассказал автор снимка.

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Инфографика: Сергей Окунев

Ночью в Киеве и области объявили воздушную тревогу — через несколько минут раздались первые взрывы. Силы ПВО уничтожили 10 крылатых и баллистических ракет Искандер. Обломки упали в трех районах Киева, повредив, в частности, детскую поликлинику, жилые дома, детсад, автомобили.

Все трое погибли в Деснянском районе — там люди направлялись в укрытие в поликлинике, когда упал обломок ракеты. Всего в столице ранения получили 16 жителей. Люди говорят, что не могли попасть в укрытие, потому что оно было закрыто. Детали сейчас выясняют. Мэр столицы Виталий Кличко просит отстранить главу Деснянского района после гибели жителей.