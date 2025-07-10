Российский ночной удар по Киеву: в Подольском районе разрушена амбулатория, количество пострадавших возросло

10 июля, 08:09
В Киеве уже 16 пострадавших в результате российского обстрела 10 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

В Подольском районе Киева в результате российской атаки в ночь на четверг, 10 июля, почти полностью уничтожена амбулатория Центра первичной медико-санитарной помощи номер 1. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

Он также уточнил, что количество раненых в столице увеличилось до 16 человек, 10 из них — госпитализированы.

Ночью в Киеве раздавались мощные взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщали об атаке шахедами и движении ракет на столицу.

По данным городских властей, в результате обстрела фиксируются падения целей и обломков в шести районах, в том числе в Шевченковском — повреждены жилые дома. В городе вспыхнули многочисленные пожары, улицы затянуло дымом. КГВА сообщала о двух погибших и 14 пострадавших в городе.

На ряде улиц в Соломенском, Шевченковском и других районах перекрыли движение транспорта и изменили маршруты автобусов.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Киев Война России против Украины Владимир Кличко Амбулатория атака шахедов Ракетный удар

Поделиться:

