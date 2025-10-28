Атака РФ на Киев 22 октября. Количество жертв увеличилось до трех, в больнице умерла женщина

28 октября, 09:04
Поделиться:
В больнице умерла женщина, пострадавшая в результате российской атаки на Киев 22 октября (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

В больнице умерла женщина, пострадавшая в результате российской атаки на Киев 22 октября (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

В больнице умерла женщина, которая находилась в тяжелом состоянии после российской атаки на Киев 22 октября. Об этом во вторник, 28 октября, сообщил городской голова Виталий Кличко.

В целом российский удар унес жизни трех человек, 21 человек получил ранения, среди них пятеро детей. Четырех детей и пятерых взрослых госпитализировали, среди пострадавших есть двухлетний ребенок.

Реклама

В Киеве в результате новой российской массированной атаки ракетами и дронами были повреждены жилые дома, предприятия, медучреждение, общежитие и другие здания по меньшей мере в пяти районах.

Читайте также:
Попадание в многоэтажки, медучреждение и общежитие: фоторепортаж последствий российского комбинированного удара по Киеву

В Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях Украины 22 октября вводили аварийные отключения света из-за российского удара по энергосистеме.

В ночь на 22 октября оккупанты атаковали Украину более 400 дронами и 28 ракетами, среди них 15 — баллистические. Зафиксированы прямые попадания 12 ракет и 55 ударных БпЛА на 26 локациях и падение обломков на 19 локациях.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Киев Обстрел Война России против Украины Российская агрессия атака шахедов

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies