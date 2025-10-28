Атака РФ на Киев 22 октября. Количество жертв увеличилось до трех, в больнице умерла женщина

В больнице умерла женщина, пострадавшая в результате российской атаки на Киев 22 октября (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

В больнице умерла женщина, которая находилась в тяжелом состоянии после российской атаки на Киев 22 октября . Об этом во вторник, 28 октября, сообщил городской голова Виталий Кличко.

В целом российский удар унес жизни трех человек, 21 человек получил ранения, среди них пятеро детей. Четырех детей и пятерых взрослых госпитализировали, среди пострадавших есть двухлетний ребенок.

В Киеве в результате новой российской массированной атаки ракетами и дронами были повреждены жилые дома, предприятия, медучреждение, общежитие и другие здания по меньшей мере в пяти районах.

В Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях Украины 22 октября вводили аварийные отключения света из-за российского удара по энергосистеме.