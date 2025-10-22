Массированный обстрел Украины. В Киеве часть учебных заведений переходит в дистанционный режим или в режим Пунктов несокрушимости

В Киеве часть учебных заведений переходит в дистанционный режим (Фото: Олена Фіданян / Facebook)

Часть учебных заведений Киева из-за российских обстрелов переходит в дистанционный режим или в режим работы Пунктов несокрушимости.

Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации Елена Фиданян.

Она уточнила, что часть школ и детских садов столицы были повреждены в результате атаки.

«Есть новые пораженные сады и школы. Коллективы уже присоединились к уборке. Часть заведений перейдет в дистанционный режим», — отметила она.

По ее словам, отдельные образовательные учреждения переходят в режим работы Пунктов несокрушимости.

Ранее Минэнерго сообщило, что Россия ночью осуществила новую массированную атаку ракетами и дронами на энергетическую инфраструктуру Украины.

Также РФ ударила по Киеву. В четырех районах повреждены многоэтажные дома, двое погибших и 19 пострадавших.

В Киевской области четверо погибших в результате российской атаки, среди них младенец, 12-летняя девочка и их мать.

В Запорожье в результате ночной атаки 2000 потребителей без света. Возник пожар в многоэтажке, 13 пострадавших.

На Полтавщине повреждены нефтегазовые объекты, в Одесской области россияне ударили по энергетическому объекту ДТЭК. В Киеве и большинстве областей Украины применили аварийные отключения света.