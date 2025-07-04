Пожар в Киеве после российской атаки дронами и ракетами в ночь на 4 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В Киеве в результате российского массированного удара дронами и баллистикой в ночь на пятницу, 4 июля, пострадали 19 человек, 14 из них — госпитализированы. Падение обломков зафиксировали в шести районах — в Днепровском, Соломенском, Святошинском, Дарницком, Шевченковском и Голосеевском, сообщил мэр города Виталий Кличко.