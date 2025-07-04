Масштабные пожары, повреждены дома. Последствия ночной массированной атаки РФ на Киев — фоторепортаж
Пожар в Киеве после российской атаки дронами и ракетами в ночь на 4 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
В Киеве в результате российского массированного удара дронами и баллистикой в ночь на пятницу, 4 июля, пострадали 19 человек, 14 из них — госпитализированы. Падение обломков зафиксировали в шести районах — в Днепровском, Соломенском, Святошинском, Дарницком, Шевченковском и Голосеевском, сообщил мэр города Виталий Кличко.
В результате российской атаки возникли многочисленные пожары. По данным городских властей, повреждены жилые дома, учебное и медицинское учреждения, нежилые здания, автомобили, складские помещения
КГГА пишет о частичном перекрытии движения транспорта на ул. Жмеринской, ул. Якуба Коласа и просп. Отрадном.
NV собрало фото последствий нового удара страны-агрессора по Киеву.
Также фото из Киева опубликовало агентство Reuters.