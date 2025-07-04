Масштабные пожары, повреждены дома. Последствия ночной массированной атаки РФ на Киев — фоторепортаж

4 июля, 09:58
Пожар в Киеве после российской атаки дронами и ракетами в ночь на 4 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Пожар в Киеве после российской атаки дронами и ракетами в ночь на 4 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В Киеве в результате российского массированного удара дронами и баллистикой в ночь на пятницу, 4 июля, пострадали 19 человек, 14 из них — госпитализированы. Падение обломков зафиксировали в шести районах — в Днепровском, Соломенском, Святошинском, Дарницком, Шевченковском и Голосеевском, сообщил мэр города Виталий Кличко.

В результате российской атаки возникли многочисленные пожары. По данным городских властей, повреждены жилые дома, учебное и медицинское учреждения, нежилые здания, автомобили, складские помещения и т. д. Укрзализныця заявила о повреждении железнодорожных путей в пределах Киева.

REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich

КГГА пишет о частичном перекрытии движения транспорта на ул. Жмеринской, ул. Якуба Коласа и просп. Отрадном.

NV собрало фото последствий нового удара страны-агрессора по Киеву.

Сергей Окунев / NV
Фото: Сергей Окунев / NV
Сергей Окунев / NV
Фото: Сергей Окунев / NV
Сергей Окунев / NV
Фото: Сергей Окунев / NV
Сергей Окунев / NV
Фото: Сергей Окунев / NV
Сергей Окунев / NV
Фото: Сергей Окунев / NV
Сергей Окунев / NV
Фото: Сергей Окунев / NV

Также фото из Киева опубликовало агентство Reuters.

REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
REUTERS/Alina Smutko
Фото: REUTERS/Alina Smutko
REUTERS/Alina Smutko
Фото: REUTERS/Alina Smutko
REUTERS/Alina Smutko
Фото: REUTERS/Alina Smutko
REUTERS/Alina Smutko
Фото: REUTERS/Alina Smutko
REUTERS/Alina Smutko
Фото: REUTERS/Alina Smutko
REUTERS/Alina Smutko
Фото: REUTERS/Alina Smutko
REUTERS/Alina Smutko
Фото: REUTERS/Alina Smutko
REUTERS/Alina Smutko
Фото: REUTERS/Alina Smutko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Stringer
Фото: REUTERS/Stringer
Редактор: Юлия Рябовил

