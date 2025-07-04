В Киеве в результате массированной атаки РФ повреждены пять автомобилей скорой помощи, которые выезжали к пострадавшим

Пять скорых были повреждены в Киеве во время российского удара 4 июля 2025 года (Фото: Виталий Кличко / Telegram)

В Киеве в результате российской комбинированной атаки ночью 4 июля повреждены пять автомобилей скорой помощи, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

Автомобили были повреждены во время выездов к пострадавшим жителям города, рассказал Кличко.

По его словам, раненых среди медиков нет.

Ночью 4 июля в Киеве раздавались мощные взрывы. В результате комбинированной атаки дронами и баллистикой в столице 23 пострадавших, зафиксировано падение обломков в пяти районах, возникли многочисленные пожары.

По данным властей, повреждены жилые дома, учебное и медицинское учреждения, нежилые здания, автомобили, складские помещения и т. д. Укрзализныця заявила о повреждении железнодорожных путей в пределах Киева.

Воздушные силы сообщили, что Россия ночью атаковала Украину рекордным количеством целей — 550, в том числе 539 дронами и 11 ракетами, в том числе одним Кинжалом. ПВО обезвредила 476 дронов и две крылатые ракеты Искандер-К.