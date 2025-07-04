В патрульной полиции показали кадры ночи на 4 июля в Киеве , когда страна-агрессор Россия осуществила одну из самых масштабных атак, использовав рекордное количество дронов и ракет.

Об этом в пятницу, 4 июля, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий и опубликовал видео.

«Адская ночь: враг запустил рекордное количество вражеских дронов и ракет по Киеву. Цинично, подло и без капли человечности и морали, с вечера до самого утра, враг атаковал мирный город. Взрослые и дети, напуганные хвостики — все провели страшную ночь в укрытиях. С верой в Силы обороны!», — отметил правоохранитель.

Реклама

По его словам, в течение всей ночи патрульные полицейские работали рядом с горожанами — эвакуировали раненых, помогали добраться до бомбоубежищ, взаимодействовали со спасателями и медиками.

«Мы пережили эту темноту вместе. Но, к сожалению, есть пострадавшие граждане, искореженные машины, разрушенные дома и сооружения. Ликвидация вражеских обстрелов продолжается. И мы уверены, что врагу нас не сломить и не победить!», — добавил Билошицкий.

Ночная массированная атака РФ на Киев 4 июля

Россия в ночь на 4 июля атаковала Украину рекордным количеством целей — 550, в том числе 539 дронами и 11 ракетами, в том числе одним Кинжалом. Также было применено рекордное количество шахедов — более 330. ПВО обезвредила 476 дронов и две крылатые ракеты Искандер-К.

В Воздушных сил ВСУ отметили, что основное направление удара пришлось на Киев.

По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежено 478 средств воздушного нападения врага, 270 сбиты огневыми средствами, 208 — локально потеряны.

В результате атаки погиб один человек — тело было деблокировано из-под завалов разрушенного здания на одной из локаций. Также сообщалось о 26 пострадавших.