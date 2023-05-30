В Киеве погибла 33-летняя женщина, еще девять человек ранены после ночной атаки России — Нацполиция 30 мая, 10:12 Последствия российской атаки на Киев в ночь на 30 мая (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Киеве в результате атаки России в ночь на вторник, 30 мая, ранения получили девять человек. Погибла 33-летняя женщина.

Об этом сообщил и.о. главы Нацполиции Иван Выгивский.

В то же время, по словам начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попка, ранения разной степени тяжести получили семь человек.

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«Все, кроме одного человека, зафиксированы в Голосеевском районе города, где обломки попали в многоэтажный дом», — заявил он.

Глава Киевской ОГА Руслан Кравченко сообщил, что в результате атаки в области травмировались пять человек, двух госпитализировали. Из-за падения обломков повреждены 17 жилых объектов, в том числе квартиры.

В ночь на 30 мая Россия осуществила третью за сутки массированную атаку на Киев и 17-ю с начала мая. Силы ПВО сбили 29 из 31 иранского дрона-камикадзе Shahed — почти все над столицей.

Обломки упали в нескольких районах Киева, в Голосеевском — на многоэтажный жилой дом. Загорелись два этажа. Более 20 человек эвакуировали.



В ночь на 29 мая силы ПВО сбили 36 крылатых ракет и 38 дронов-камикадзе, над столицей — более 40 воздушных целей. Днем россияне атаковали Киев и область 11 крылатыми и баллистическими ракетами Искандер — все уничтожили.

