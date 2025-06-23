Среди погибших в Киеве — трое женщин и четверо мужчин, самой молодой жертве 22 года

23 июня, 15:25
Подъезд дома в Шевченковском районе Киева разрушила российская баллистическая ракета (Фото: ГСЧС Украины)

В результате массированной комбинированной атаки РФ на Киев погибли восемь человек. По состоянию на 13:00 известно, что среди погибших — три женщины и четверо мужчин. Самой молодой жертве было всего 22 года.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Спасательная операция продолжается — под завалами разрушенного дома в Шевченковском районе могут оставаться люди.

СБУ начала досудебное расследование под процессуальным руководством прокуратуры. Дело открыто по факту военного преступления, приведшего к гибели гражданских.

Ночью армия РФ атаковала Киев шахедами и ракетами. Пожары и разрушения зафиксированы в семи районах города. По меньшей мере восемь человек погибли, еще около 30 — пострадали, среди них — четыре ребенка.

Кроме домов, сообщалось о повреждении входа в метро Святошин и спорткомплекса КПИ, а также бизнес-центров, других нежилых помещений и авто.

В целом российские оккупанты атаковали Украину ночью 368 средствами воздушного нападения: 352 БПЛА, 11 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и пятью крылатыми ракетами Искандер-К. ПВО обезвредила 339 дронов и 15 ракет, основным направлением российского удара был город Киев.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что страна-агрессор, предварительно, использовала для атаки на Киев северокорейскую баллистику.

«Предварительно, мы говорим о баллистике. Она перелетела высотный дом и попала в центр пятиэтажки. Ракета шла по баллистической траектории», — отмечал министр внутренних дел Игорь Клименко.

