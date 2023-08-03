820 атака на Киев. Силы ПВО сбили полтора десятка БПЛА на подлете к столице

3 августа, 06:08
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Силы ПВО уничтожили дроны на подлете к столице (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Силы ПВО уничтожили дроны на подлете к столице (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Киевская городская военная администрация сообщила, что силы ПВО уничтожили почти 15 дронов-камикадзе на подлете к столице.

Атака стала 820 за все время полномасштабного вторжения.

«Восьмая подряд атака барражирующих боеприпасов Shahed по Киеву. И снова, как вчера — атака массированная. Силами и средствами ПВО на подлете к Киеву было обнаружено и уничтожено почти полтора десятка воздушных целей», — сообщили в КГВА.

Видео дня

В ночь на четверг, 3 августа, российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе с северного направления.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Киев БПЛА Война в Украине Дроны Война России против Украины дроны-камикадзе

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