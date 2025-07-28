Выбитые окна и разбитое имущество. Последствия ночной атаки шахедами на Киев — фоторепортаж

28 июля, 08:44
Последствия российской атаки дронами на Киев в Дарницком районе, 28 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Последствия российской атаки дронами на Киев в Дарницком районе, 28 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Киеве в результате российского обстрела шахедами ночью в понедельник, 28 июля, повреждена многоэтажка в Дарницком районе. По данным киевской полиции, пострадали по меньшей мере пять человек, среди них — двухлетний ребенок.

В многоэтажном доме выбиты окна в квартирах с шестого по 11 этажи. Пострадавшие получили осколочные ранения, их госпитализировали.

NV собрал фото последствий новой российской атаки дронами на столицу, которые опубликовало агентство Reuters.

Ранее 28 июля глава КГВА Тимур Ткаченко сообщал о восьми раненых в Дарницком районе, в частности — трехлетнем ребенке.

