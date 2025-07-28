Последствия российской атаки дронами на Киев в Дарницком районе, 28 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Киеве в результате российского обстрела шахедами ночью в понедельник, 28 июля, повреждена многоэтажка в Дарницком районе. По данным киевской полиции, пострадали по меньшей мере пять человек, среди них — двухлетний ребенок.