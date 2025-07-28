Пятеро пострадавших, среди них — двухлетний ребенок: полиция показала последствия российской атаки дронами на Киев — фото

28 июля, 07:40
Поврежденный многоэтажный дом в Дарницком районе Киева, 28 июля 2025 года (Фото: Национальная полиция Украины)

В Дарницком районе Киева в результате ночной российской атаки дронами пострадали пять человек, среди них — двухлетний ребенок, сообщила столичная полиция в понедельник, 28 июля.

Ребенок получил резаные раны стопы, всех пострадавших госпитализировали, сказано в сообщении.

По данным полиции, ударной волной повреждено остекление квартир с шестого по 11 этажи. Также изуродовано несколько автомобилей.

На местах работают следственно-оперативные группы полиции и взрывотехники.

Ранее 28 июля глава КГВА Тимур Ткаченко сообщал о восьми раненых в Дарницком районе, в частности — трехлетнем ребенке.

Ночью в столице раздавались взрывы. Воздушные силы и местные власти предупреждали об атаке шахедами. Также сообщалось о пусках ракет из бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160. Взрывы раздавались в Хмельницкой, Кировоградской и других областях.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Киев Война России против Украины атака шахедов шахеды Дроны Национальная полиция Украины

