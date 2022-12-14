Пострадавших в результате падения обломка сбитого дрона-камикадзе в Киеве нет — ГСЧС

14 декабря, 08:40
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Последствия падения обломка вражеского беспилотника пока не уточняются, но пострадавших нет (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Последствия падения обломка вражеского беспилотника пока не уточняются, но пострадавших нет (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Люди не пострадали в результате падения обломка сбитого над Киевом дрона-камикадзе.

Об этом сообщила спикер ГСЧС Светлана Водолага, пишет Суспільне.

Другие последствия атаки РФ иранскими беспилотниками она не сообщила.

Рано утром 14 декабря в Киеве, а также в Киевской, Житомирской и Винницкой областях была объявлена воздушная тревога.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=GFkf6AbsPaI

На этом фоне в Киеве прозвучало несколько взрывов. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в Шевченковском районе столицы прогремел взрыв.

В Киеве и Киевской области работала ПВО.

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В результате утренней атаки иранских беспилотников в Шевченковском районе Киева обломком Шахеда было повреждено два админздания.

Около 8:00 утра над Киевом сбили еще один Шахед. Всего силы ППО в Киеве и Киевской области обезвредили уже 11 вражеских беспилотников.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Киев ГСЧС Война России против Украины дроны-камикадзе

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