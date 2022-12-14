Пострадавших в результате падения обломка сбитого дрона-камикадзе в Киеве нет — ГСЧС
Последствия падения обломка вражеского беспилотника пока не уточняются, но пострадавших нет (Фото:Gleb Garanich/Reuters)
Люди не пострадали в результате падения обломка сбитого над Киевом дрона-камикадзе.
Об этом сообщила спикер ГСЧС Светлана Водолага, пишет Суспільне.
Другие последствия атаки РФ иранскими беспилотниками она не сообщила.
Рано утром 14 декабря в Киеве, а также в Киевской, Житомирской и Винницкой областях была объявлена воздушная тревога.
На этом фоне в Киеве прозвучало несколько взрывов. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в Шевченковском районе столицы прогремел взрыв.
В Киеве и Киевской области работала ПВО.
В результате утренней атаки иранских беспилотников в Шевченковском районе Киева обломком Шахеда было повреждено два админздания.
Около 8:00 утра над Киевом сбили еще один Шахед. Всего силы ППО в Киеве и Киевской области обезвредили уже 11 вражеских беспилотников.