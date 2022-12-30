«На Киев шли семь дронов-камикадзе». Кличко сообщил подробности ночной атаки РФ на столицу

30 декабря, 08:57
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29 декабря РФ атаковала Киев ракетами, а в ночь на 30 декабря пыталась ударить дронами-камикадзе (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

29 декабря РФ атаковала Киев ракетами, а в ночь на 30 декабря пыталась ударить дронами-камикадзе (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

В ночь на пятницу, 30 декабря, войска РФ выпустили по Киеву семь дронов-камикадзе.

Как сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram, два из них удалось сбить на подлете к Киеву, а еще пять — в небе над городом.

«В результате падения обломков — в Голосеевском районе повреждены окна в жилом доме и в одном нежилом здании», — добавил Кличко.

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Пострадавших в результате последствий вражеской атаки нет.

В ночь на 30 декабря РФ совершила новую атаку с применением иранских дронов Shahed. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что Россия снова целилась по объектам инфраструктуры.

По его словам, в Киевской области попаданий нет.

https://www.youtube.com/watch?v=1i6LH5FE_xA

В Киеве также была объявлена воздушная тревога и работала ПВО.

Рано утром 30 декабря в Киевской городской военной администрации уточнили, что один из дронов попал в административное здание в Голосеевском районе столицы, в результате чего оно было частично разрушено, а в жилом доме рядом есть повреждения окон.

Кроме того, в Днепропетровской и Запорожской областях Силы обороны сбили 10 ударных дронов: девять Shahed и один Марлин.

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Накануне Киев подвергся ракетной атаке РФ, силы ПВО сбили 16 из 16-ти ракет, которые летели на столицу.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Киев Война России против Украины дроны-камикадзе

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