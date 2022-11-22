Заказное убийство столичного врача: исполнитель приговорен к пожизненному лишению свободы, его сообщник — к 15 годам заключения 22 ноября, 11:51 Сотрудники полиции работают на месте убийства (Фото:www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Объявлен обвинительный приговор двум лицам по факту совершения заказного убийства, произошедшего 2 февраля 2020 года по улице Саксаганского в Киеве, сообщила Киевская городская прокуратура во вторник, 22 ноября.

Тогда СМИ сообщали, что погибший — пластический хирург Андрей Сотник, руководитель клиники пластической хирургии DMK Ukraine.

Прокурором в суде доказано, что в конце 2019 года исполнитель преступления — гражданин Кыргызской Республики, получил заказ на совершение убийства известного столичного врача.

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По информации ведомства, прибыв в декабре 2019 года в Украину авиарейсом из Турции, исполнитель начал подготовку к преступлению.

«Для этого он привлек своего знакомого, который имел гражданство РФ и Кыргызской Республики и проживал в Киеве», — говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что на протяжении почти двух месяцев обвиняемые собирали информацию о потерпевшем: маршруты его движения, распорядок дня, привычки и круг общения. Также они приобрели орудие убийства — переделанный самозарядный пистолет, изготовленный на базе конструкции Макарова с устройством для поглощения звука выстрела.

«Для слежки за своей жертвой злоумышленники использовали арендованные на третьих лиц автомобили, а для общения между собой — сим-карты разных мобильных операторов», — говорится в сообщении.

Вечером 2 февраля 2020 года исполнитель подстерег пострадавшего вблизи места его жительства и произвел у него четыре прицельных выстрела. От полученных ранений мужчина погиб на месте.

«Совершив убийство, киллер и его сообщник, который в это время наблюдал за обстановкой, скрылись», — заявили в ведомстве.

В прокуратуре рассказали, что исполнителя преступления задержали через две недели в Одессе при попытке уехать за пределы Украины. Одновременно в Киеве стражи порядка задержали и его сообщника. У обоих задержанных были изъяты поддельные документы.

На основании предоставленных прокурором безоговорочных доказательств и учитывая его жесткую и принципиальную позицию касательно наказания, суд присяжных приговорил исполнителя убийства к пожизненному лишению свободы, а его сообщника — к 15 годам лишения свободы.

До вступления приговора в законную силу суд оставил обвиняемых под стражей.

Материалы в отношении заказчика убийства выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование продолжается.