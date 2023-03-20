В Киеве с 27 марта алкоголь будут продавать до 21:00 20 марта, 16:32 Это решение поможет столичному бизнесу, а также будет способствовать увеличению поступлений в государственный и местный бюджеты (Фото:robyrad/pixabay.com)

Алкогольные напитки в магазинах и торговых сетях Киева с понедельника, 27 марта, будут продавать с 11:00 до 21:00.

Об этом сообщает пресс-служба КГДА в Telegram.

Совет обороны Киева принял соответствующее решение в понедельник, 20 марта.

Это решение поможет столичному бизнесу, а также будет способствовать увеличению поступлений в государственный и местный бюджеты и предотвращению нелегального обращения алкогольной продукции, объяснили в пресс-службе.

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После полномасштабного российского вторжения в 2022 году в Киеве продажа алкоголя была запрещена.

Со 2 июня в Киеве алкоголь разрешили продавать с 11:00 до 19:00. До 22:00 алкогольные напитки можно было приобрести в заведениях общественного питания.

Раньше начальник КГГА Сергей Попко подписал приказ об изменении комендантского часа в Киеве с 26 марта. Он будет длиться с 00:00 до 05:00 ежедневно.