В Киеве с 27 марта алкоголь будут продавать до 21:00
Это решение поможет столичному бизнесу, а также будет способствовать увеличению поступлений в государственный и местный бюджеты (Фото:robyrad/pixabay.com)
Алкогольные напитки в магазинах и торговых сетях Киева с понедельника, 27 марта, будут продавать с 11:00 до 21:00.
Об этом сообщает пресс-служба КГДА в Telegram.
Совет обороны Киева принял соответствующее решение в понедельник, 20 марта.
Это решение поможет столичному бизнесу, а также будет способствовать увеличению поступлений в государственный и местный бюджеты и предотвращению нелегального обращения алкогольной продукции, объяснили в пресс-службе.
После полномасштабного российского вторжения в 2022 году в Киеве продажа алкоголя была запрещена.
Со 2 июня в Киеве алкоголь разрешили продавать с 11:00 до 19:00. До 22:00 алкогольные напитки можно было приобрести в заведениях общественного питания.
Раньше начальник КГГА Сергей Попко подписал приказ об изменении комендантского часа в Киеве с 26 марта. Он будет длиться с 00:00 до 05:00 ежедневно.