Кличко предлагает назвать улицу в Киеве в честь Омельченко, но киевляне голосовали против этого 2 июня, 22:52 Александр Омельченко (Фото:Александр Омельченко / Facebook)

Мэр Киева Виталий Кличко предложил назвать улицу гетмана Павла Скоропадского именем бывшего главы столицы Александра Омельченко. В январе такую идею выносили на голосование в Киев Цифровой — киевляне в большинстве своем не поддержали ее.

Проект решения опубликован на сайте Киевского городского совета.

Так, в начале 2023 года присвоение улицы гетмана Павла Скоропадского имени Александра Омельченко поддержали лишь 26% людей, принявших участие в опросе в приложении Киев Цифровой, 74% высказались против этого.

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А теперь Кличко отмечает, что с тех пор в городе появилась еще одна улица гетмана Павла Скоропадского: в марте в рамках дерусификации так назвали улицу, которая носила имя русского писателя Льва Толстого. Поэтому мэр объясняет, что подал такой проект решение «в целях увековечения памяти выдающихся деятелей и событий, а также разнообразия топонимики города Киева».

Опрос в приложении Киев Цифровой может не полностью отражать мнение киевлян, ведь в нем могут принять участие только люди, имеющие это приложение на своем смартфоне.