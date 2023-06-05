Киевляне против переименования улицы в честь экс-мэра Александра Омельченко. Петиция набрала голоса

5 июня, 12:17
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Александр Омельченко (Фото:Александр Омельченко/Facebook)

Александр Омельченко (Фото:Александр Омельченко/Facebook)

Киевляне выступили против переименования одной из улиц столицы в честь бывшего мэра Александра Омельченко. Петиция собрала необходимое количество голосов.

Ее на сайте Киевского городского совета зарегистрировали 2 июня. По состоянию на день понедельника, 5 июня, петицию поддержали необходимые 6000 человек.

Автор петиции напомнил, что еще в январе 2023 года в опросе в приложении Киев Цифровой киевляне проголосовали против переименования одной из улиц в честь Омельченко.

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Однако 29 мая в Киевсовет подали проект решения с предложением переименовать улицу Павла Скоропадского в честь экс-мэра столицы, чтобы избежать дублирования, поскольку в городе появилась новая улица Гетмана Павла Скоропадского.

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«Александр Александрович Омельченко во времена своего пребывания на должности главы КГГА и городского головы нанес Киеву огромный ущерб. Он и его команда разорвали на две части трамвайную сеть города, что стало одной из причин транспортного коллапса, который киевляне наблюдают и сегодня», — пишет автор, приведя еще несколько своих аргументов.

Местные власти просят провести повторное голосование в Киев Цифровой относительно переименования улицы Скоропадского.

В начале 2023 года присвоение улице гетмана Павла Скоропадского имени Александра Омельченко поддержали только 26% людей, принявших участие в опросе в приложении, 74% выступили против.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Киев Голосование Улица Александр Омельченко Переименование Петиция

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