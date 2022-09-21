В Киеве агентура ФСБ собирала разведданные для ударов по ТЭЦ, чтобы сорвать отопительный сезон — СБУ 21 сентября, 11:32 Агентурная группа была создана кадровым сотрудником управления ФСБ по Ростовской области (Фото:СБУ)

В Киеве разоблачили российскую агентуру, которая передавала российским захватчикам координаты для ракетных ударов.

Об этом в среду, 21 сентября, сообщили в Службе безопасности Украины.

В состав группы, созданной кадровым сотрудником управления ФСБ по Ростовской области, входили четверо киевлян.

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По заданию своего куратора они собирали разведданные о столичных ТЭЦ для нанесения по ним ударов с целью срыва отопительного сезона.

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Кроме того, злоумышленники передавали вражеской спецслужбе координаты железнодорожных узлов и мест расположения украинских военных подразделений, в частности, Национальной гвардии.

За свою преступную деятельность агенты РФ получали по 5 тысяч гривен за каждый свой «отчет».

Трем задержанным сообщено о подозрении по ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения), а еще одному — по ст. 114−2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении и размещении оружия, боеприпасов военных подразделений, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения).

Напомним, что 11 сентября РФ нанесла ракетный удар по Харьковской ТЭЦ, в результате чего на некоторое время были обесточены сразу несколько регионов Украины.

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