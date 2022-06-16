16 июня возле Протасового Яра проедет кортеж с погибшим активистом Романом Ратушным 16 июня, 01:43 Цей матеріал також доступний українською Роман Ратушный погиб, защищая Украину (Фото:Роман Ратушный/Facebook)

В четверг, 16 июня, возле Протасового Яра проедет кортеж из автомобилей, в одном из которых будет тело погибшего активиста Романа Ратушного.

Точное время будет объявлено позже. Предварительно — после полудня.

Кортеж будет двигаться от улицы Ивана Федорова/Николая Гринченко — вверх к улице Соломенской. Людей просят приходить со свечами и флагами.

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В бою под Изюмом Харьковской области 9 июня погиб председатель общественной организации Защитим Протасов Яр и разведчик 93-й отдельной механизированной бригады Холодный яр Роман Ратушный.

С первого дня полномасштабного российского вторжения Ратушный участвовал в боях под Киевом, а затем уже в составе 93-й омбр Холодный яр освобождал Тростянец, воевал в Сумской области и под Изюмом.

Новость о гибели Ратушного шокировала многих киевлян и не только их, ведь в мирной жизни разведчик был известным активистом, смелым и принципиальным. Он возглавлял общественную организацию Защитим Протасов Яр и благодаря его усилиям столичная община уберегла большой парковый участок от застройки.



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