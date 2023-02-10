В Киеве впервые с осени возобновит работу троллейбусный маршрут
Троллейбусы в Киеве перестали ходить после начала ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры (Фото:Киевпасстранс)
Киевская городская государственная администрация (КГГА) сообщила, что с 13 февраля в Киеве снова заработает троллейбусный маршрут № 31.
Троллейбус курсирует от улицы Милославской до станции метро Лукьяновская.
Власти Киева приняли решение остановить работу троллейбусов и большинства трамваев на фоне массированных обстрелов российскими террористами энергетической инфраструктуры.