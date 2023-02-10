В Киеве впервые с осени возобновит работу троллейбусный маршрут

10 февраля, 16:52
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Троллейбусы в Киеве перестали ходить после начала ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры (Фото:Киевпасстранс)

Троллейбусы в Киеве перестали ходить после начала ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры (Фото:Киевпасстранс)

Киевская городская государственная администрация (КГГА) сообщила, что с 13 февраля в Киеве снова заработает троллейбусный маршрут № 31.

Троллейбус курсирует от улицы Милославской до станции метро Лукьяновская.

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Власти Киева приняли решение остановить работу троллейбусов и большинства трамваев на фоне массированных обстрелов российскими террористами энергетической инфраструктуры.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=Kdznij7otx4
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Киев Троллейбус Общественный транспорт

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