В Киеве впервые с осени возобновит работу троллейбусный маршрут

Власти Киева приняли решение остановить работу троллейбусов и большинства трамваев на фоне массированных обстрелов российскими террористами энергетической инфраструктуры.

Троллейбус курсирует от улицы Милославской до станции метро Лукьяновская.

Киевская городская государственная администрация (КГГА) сообщила, что с 13 февраля в Киеве снова заработает троллейбусный маршрут № 31.

Троллейбусы в Киеве перестали ходить после начала ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры (Фото:Киевпасстранс)

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