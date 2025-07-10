Правоохранители сообщили о подозрениях 11 должностным лицам КГГА из-за убытков столичному бюджету на 200 млн грн

В Киеве 11 должностных лиц городской администрации получили подозрения по делам, связанным с халатностью или растратой имущества, которые нанесли ущерб столичному бюджету на более 196 миллионов гривен.

Об этом в четверг, 10 июля, сообщили в Офисе генерального прокурора.

Четырем должностным лицам сообщили о подозрении в растрате имущества (ч. 4, 5 ст. 191 УКУ), шесть человек подозревают в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УКУ), а еще одного — в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УКУ).

Речь идет о:

бывшем заместителе мэра Киева и действующем депутате городского совета IX созыва — по подозрению в безосновательном начислении зарплаты одному из сотрудников аппарата Киевсовета, что привело к убыткам в почти 700 тысяч гривен;

директоре Департамента транспортной инфраструктуры КГГА — по делу об остановке движения метро между станциями Демеевская и Лыбедская, повлекшей убытки на 164 миллиона гривен;

руководителе Государственного специализированного предприятия Леса Украины — из-за вероятных нарушений при закупке тракторов, в результате чего госпредприятие понесло убытки в размере 1,6 миллиона гривен;

начальнике управления СКП Киевтелесервис — из-за закупки интернет-оборудования по завышенным ценам, что, по данным следствия, повлекло более 20,5 миллиона гривен убытков;

заместителе гендиректора КП Информатика — из-за закупки серверного оборудования по завышенным ценам, что повлекло более 2,1 миллиона гривен убытков;

руководителе управления мониторинга Департамента коммунальной собственности КГГА — по делу о заниженной стоимости при приватизации коммунального имущества в центре Киева, что нанесло ущерб в размере 2,7 миллиона гривен;

главном инженере Национального историко-архитектурного музея Киевская крепость — из-за оплаты более 500 тысяч гривен за проектные работы, которые были выполнены с нарушениями;

главном агрономе КП СЗН Святошинского района столицы — из-за оплаты за растения на сумму 2,1 миллиона гривен, которые фактически не были поставлены;

исполняющем обязанности начальника управления градостроительства, архитектуры и землепользования Шевченковской РГА — из-за приобретения модульных систем отопления по цене, завышенной более чем на 1 миллион гривен;

руководителе одного из подразделений КП Киевпастранс — из-за закупки железнодорожного оборудования на сумму, превышающую рыночную почти на 1,2 миллиона гривен;

бывшем чиновнике коммунального объединения Киевзеленстрой — за оплату работ по завышенным ценам, что повлекло более 350 тысяч гривен убытков.

Фото: Киевская городская прокуратура

Прокуратура готовит обращение в суд с ходатайствами об отстранении фигурантов дел от занимаемых должностей.

В правоохранительных органах уточняют, что работа продолжается, и в ближайшее время планируются новые задержания и объявления подозрений.

Ранее в Офисе генерального прокурора сообщили, что директору Департамента транспортной инфраструктуры КГГА сообщили о подозрении в служебной халатности, которая привела к разрушению тоннеля в киевском метрополитене.

В ведомстве не назвали имя, однако известно, что эту должность занимает Руслан Кандибор.

В Офисе генпрокурора напомнили, что в начале декабря 2023 года между станциями Лыбедская — Теремки было остановлено движение поездов из-за разрушения тоннеля между станциями Демеевская — Лыбедская Оболонско-Теремковской линии столичного метро.