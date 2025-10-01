«Тогда погиб наш командир». Поэтесса и морской пехотинец Ярина Черногуз — о боях за Мариуполь в марте 2022-го и счастье встречи с родными

1 октября, 19:02
Поэтесса и оператор БпЛА Ярина Чорногуз вошла в нынешний листинг NV 100 людей культуры (Фото: Александр Медведев / NV)

Автор: Роман Фещенко

Лауреат проекта NV 100 людей культуры поэтесса и военнослужащая Ярина Чорногуз рассказала о том, кто ее вдохновляет во время большой войны, и о главном достижении Украины за 3,5 года.

Ярина Чорногуз, поэтесса, морской пехотинец, оператор БпЛА и лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2024), вошла в нынешний список 100 людей культуры от NV. Редакция попросила писательницу ответить на пять вопросов о ее жизни и творчестве во время полномасштабной войны.

— Какое достижение Украины за время большой войны вы бы назвали главным?

— То, что мы удержали государственность, и то, что многие люди и заведения перешли на украинский язык. Это наше важнейшее стратегическое достижение, потому что Россия сделала из русского языка настоящее оружие против Украины. И фактически русский язык исторически всегда был оружием против нашей национальной идентичности. Поэтому то, что многие сделали свой сознательный выбор и перешли на украинский, — важнейшее достижение.

— Какое ваше достижение за последние 3,5 года вы считаете самым важным?

— Это работа, которую я продолжаю делать на фронте. Раньше это была первая помощь и жизнь, а также здоровье других, кого удалось спасти. Сейчас это уничтожение врага ударным БпЛА, каждый результат в этой работе является достижением в войне.

Также рада, что удалось создать за это время две поэтические книги — [dasein: оборона присутності] и Нічийний шафран. Первый сборник отмечен Шевченковской премией. Я называю его иногда упрощенно своеобразным поэтическим дневником солдатского пути от 2020 до 2023 года. Впрочем, в книге речь идет не столько обо мне лично, сколько об опыте, образах и смыслах, которые мне открывались во время борьбы и моего пути в нашей разведывательной роте морской пехоты. Второй сборник — о состоянии временной уцелелости, во время которой надо все равно продолжать борьбу.

— Что или кто вдохновляет вас даже в условиях полномасштабной войны?

— Деятельность двух людей, которые были моими преподавателями в Киево-Могилянской академии. Это философ, писатель и президент Украинского ПЕН Владимир Ермоленко и литературовед и руководитель международного отдела Украинского кризисного медиацентра Татьяна Огаркова. Люблю слушать их подкасты Kult: Podcast о культуре, литературе и философии. Мне нравится, что даже в такие тяжелые времена они продолжают волонтерить, помогая подразделениям, и при этом сохраняют этот интеллектуальный дискурс. Очень вдохновляюсь, когда слушаю их разговоры об интеллектуалах, литературе и интеллектуальных достижениях мира. Это переключает меня с чего-то сверхтяжелого на то, чем бы я, наверное, занималась, если бы на нас не напала Россия.

— Назовите ваш самый худший день с начала большой войны.

— 5 марта 2022 года, когда нашу роту отправили на выполнение боевых задач на мариупольское направление. И хотя в сам Мариуполь мы не вошли, но столкнулись с российской колонной, которая продвигалась возле села Зачатовка Волновахского района. Тогда в бою погиб наш командир взвода — Антон Гевак, позывной Перун. Вот это и был худший для меня день, когда я впервые собственными глазами увидела врага, который едет по украинским землям, и увидела гибель человека, который был для нас всех авторитетом.

— Какой день с 24 февраля 2022 года был самым лучшим?

— Это было в мае 2022-го, когда я впервые за 10 месяцев увидела родных. Дело в том, что до февраля 2022 года я со своей ротой была восемь месяцев на ротации. И когда началось полномасштабное российское вторжение, мы должны были ехать домой, а вместо этого «катнули» намного дольше. Поэтому для меня те несколько дней в мае 2022-го стали первыми, когда я смогла увидеть дочь и побыть с ней и мужем вместе. Это были самые счастливые дни, потому что до этого первые два с половиной месяца полномасштабной войны были очень тяжелые, у нас было много потерь, и я мечтала побывать дома.

Читайте также:

