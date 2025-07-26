Зеленский обновил правила вручения Шевченковской премии: что изменилось

Соответствующие документы № 553/2025 и № 552/2025 опубликованы на сайте президента.

Согласно новым правилам, премия будет вручаться в тринадцати категориях:

Проза,

Поэзия,

Литературоведение и искусствоведение,

Публицистика и журналистика,

Музыкальное искусство,

Концертно-исполнительское искусство,

Театральное искусство,

Киноискусство,

Визуальные искусства,

Фотоискусство,

Декоративно-прикладное искусство,

Дизайн,

Творческое кураторство культурно-художественных проектов.

Нововведение также касается требований к работам: на премию могут выдвигаться только новые произведения, созданные в течение последних пяти лет. В то же время премия не будет присуждаться за монографии, учебники или пособия.

К 65-му юбилею премии также планируются масштабные культурные и торжественные мероприятия. Кабинету Министров поручено подготовить план празднований, среди которых — проведение церемонии вручения премии, создание выставок в музеях, издание энциклопедического справочника и альбома с произведениями лауреатов, а также выпуск юбилейной монеты и почтовых марок.

В мероприятиях примут участие лауреаты премии, деятели культуры, науки, представители военных и общественности, а также деятели власти.

Шевченковская премия является одной из самых престижных наград Украины, отмечает выдающиеся произведения в области литературы, искусства, публицистики и журналистики. Она призвана способствовать развитию национального сознания и обогащению культурного наследия страны.