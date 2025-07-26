Зеленский обновил правила вручения Шевченковской премии: что изменилось

26 июля, 20:54
Поделиться:
Зеленский изменил правила Шевченковской премии (Фото: Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко/Facebook)

Зеленский изменил правила Шевченковской премии (Фото: Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко/Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 26 июля, подписал указ, обновляющий правила присуждения Шевченковской премии.

Соответствующие документы № 553/2025 и № 552/2025 опубликованы на сайте президента.

Согласно новым правилам, премия будет вручаться в тринадцати категориях:

  • Проза,
  • Поэзия,
  • Литературоведение и искусствоведение,
  • Публицистика и журналистика,
  • Музыкальное искусство,
  • Концертно-исполнительское искусство,
  • Театральное искусство,
  • Киноискусство,
  • Визуальные искусства,
  • Фотоискусство,
  • Декоративно-прикладное искусство,
  • Дизайн,
  • Творческое кураторство культурно-художественных проектов.

Реклама

Нововведение также касается требований к работам: на премию могут выдвигаться только новые произведения, созданные в течение последних пяти лет. В то же время премия не будет присуждаться за монографии, учебники или пособия.

Читайте также:
Казарин, Санин и Издрик. Стали известны лауреаты Шевченковской премии 2025 года

К 65-му юбилею премии также планируются масштабные культурные и торжественные мероприятия. Кабинету Министров поручено подготовить план празднований, среди которых — проведение церемонии вручения премии, создание выставок в музеях, издание энциклопедического справочника и альбома с произведениями лауреатов, а также выпуск юбилейной монеты и почтовых марок.

В мероприятиях примут участие лауреаты премии, деятели культуры, науки, представители военных и общественности, а также деятели власти.

Шевченковская премия является одной из самых престижных наград Украины, отмечает выдающиеся произведения в области литературы, искусства, публицистики и журналистики. Она призвана способствовать развитию национального сознания и обогащению культурного наследия страны.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Владимир Зеленский Шевченковская премия Культура Указ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies