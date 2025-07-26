Зеленский обновил правила вручения Шевченковской премии: что изменилось
Зеленский изменил правила Шевченковской премии (Фото: Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко/Facebook)
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 26 июля, подписал указ, обновляющий правила присуждения Шевченковской премии.
Соответствующие документы № 553/2025 и № 552/2025 опубликованы на сайте президента.
Согласно новым правилам, премия будет вручаться в тринадцати категориях:
- Проза,
- Поэзия,
- Литературоведение и искусствоведение,
- Публицистика и журналистика,
- Музыкальное искусство,
- Концертно-исполнительское искусство,
- Театральное искусство,
- Киноискусство,
- Визуальные искусства,
- Фотоискусство,
- Декоративно-прикладное искусство,
- Дизайн,
- Творческое кураторство культурно-художественных проектов.
Нововведение также касается требований к работам: на премию могут выдвигаться только новые произведения, созданные в течение последних пяти лет. В то же время премия не будет присуждаться за монографии, учебники или пособия.
К 65-му юбилею премии также планируются масштабные культурные и торжественные мероприятия. Кабинету Министров поручено подготовить план празднований, среди которых — проведение церемонии вручения премии, создание выставок в музеях, издание энциклопедического справочника и альбома с произведениями лауреатов, а также выпуск юбилейной монеты и почтовых марок.
В мероприятиях примут участие лауреаты премии, деятели культуры, науки, представители военных и общественности, а также деятели власти.
Шевченковская премия является одной из самых престижных наград Украины, отмечает выдающиеся произведения в области литературы, искусства, публицистики и журналистики. Она призвана способствовать развитию национального сознания и обогащению культурного наследия страны.