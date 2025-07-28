После скандала с Веркой Сердючкой. Языковой омбудсмен Ивановская предлагает запретить исполнение песен на русском языке на уровне закона

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская отметила, что публичное исполнение песен на русском языке в Украине не запрещено законодательно. Она считает, что такой запрет должен быть закреплен на законодательном уровне.

На сайте Уполномоченного по защите государственного языка Елена Ивановская прокомментировала публичные дискуссии и скандалы вокруг недопустимости исполнения русскоязычных песен в общественном пространстве. Она отметила, что сейчас вопрос публичного исполнения русскоязычных песен в Украине не урегулирован законодательно, и она считает, что это надо сделать.

Реклама

Она отметила, что Закон Украины Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного не запрещает исполнение произведений на русском языке.

«Согласно Закону Украины Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, языком культурных мероприятий в Украине является государственный язык (статья 23). Однако Закон не исключает возможности использования других языков в исполнении художественных произведений — в частности песен — при условии, что это не противоречит другим законодательным нормам. То есть, исполнение песен на русском языке в публичном пространстве как таковое не является нарушением Закона о государственном языке», — отметила Ивановская.

И добавила, что статьей 15 Закона Украины О культуре, ограничиваются только воспроизведение произведений российских артистов граждан России в период после 1991 года.

«Статьей 15 Закона Украины О культуре ограничивается воспроизведение музыкальных произведений российских артистов, которые являются или были в любой период после 1991 года гражданами рф, и/или произведены физическим лицом и/или юридическим лицом, которое на момент их обнародования было, соответственно, гражданином или зарегистрировано в государстве, которое в любое время признано государством-агрессором. Но и здесь речь идет не о языке исполнения», — пояснила Елена Ивановская сложность запрета.

И добавила, что согласно Закону о государственном языке уполномоченный по защите государственного языка не наделен полномочиями по ограничению или запрету исполнения произведений на других языках, если это не нарушает требований, установленных другими законами.

В то же время она напомнила, что в случаях, когда речь идет о возможных нарушениях законов о запрете российского культурного продукта или правопорядка во время концертов, это — предмет реагирования органов Национальной полиции Украины. И похвалила активность гражданского общества в ряде городов Украины, в частности Киеве и Тернополе, за формирование общественного запроса на принятие решения об ограничении публичного использования русскоязычного культурного продукта на местном уровне, однако добавила, что сейчас за такое исполнение не предусмотрены никакие санкции.

«Стоит отметить: кроме общественной поддержки, такие инициативы требуют общегосударственного нормативного обеспечения, юридической определенности: и для органов местного самоуправления, и для исполнителей, организаторов мероприятий, субъектов хозяйствования», — пояснила языковой омбудсмен.

Напомним, в июле суд оштрафовал директора Osocor Residence, где 13 июня Андрей Данилко в образе Верки Сердючки исполнял русскоязычные песни.