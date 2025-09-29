Пишем вместе. Объявлена дата Всеукраинского Радиодиктанта 2025
Объявлена дата Всеукраинского Радиодиктанта 2025 (Фото: @tetyanka_bor/Х)
Суспільне объявило дату проведения Всеукраинского радиодиктанта Национального Единства в 2025 году.
Всеукраинский радиодиктант национального единства состоится в понедельник, 27 октября. Традиционно он проходит в День украинской письменности и языка. Радиодиктант состоится уже 26-й раз.
Написание Всеукраинского радиодиктанта национального единства стало для украинцев уже доброй традицией и своеобразным национальным флешмобом. Радиодиктант будет транслироваться в прямом эфире на всех платформах Общественного вещания: радио, телевидении и диджиталах. Присоединиться смогут желающие в любом уголке мира.
Принять участие в нем может любой желающий — и те, кто знает украинский язык, и те кто сейчас учит его: школьники, студенты, преподаватели, знаменитости, военные. Желающие присылают написанные текст на проверку его организаторам, или проверяют сами.
В прошлом году на проверку поступило около 10 тысяч писем из более чем 30 стран. Без ошибок текст написал только один человек — Кристина Гоянюк из Львова.
Кто в этом году станет автором текста для радиодиктактанта, а кто его будет зачитывать, Суспільне объявит позже.
В 2024 году автором текста Магия голоса стала писательница Оксана Забужко, а читал его поэт и военный Павел Вышебаба.