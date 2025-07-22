В возрасте 76 лет умер легендарный британский рок-музыкант Оззи Осборн , один из основателей группы Black Sabbath и «крестный отец хеви-метала».

О смерти артиста во вторник, 22 июля, сообщила его семья в официальном заявлении, пишет The Guardian.

«С невыразимой скорбью сообщаем, что наш любимый Оззи Осборн скончался сегодня утром. Он был рядом с семьей и окружен любовью», — говорится в заявлении.

Осборн умер всего через несколько недель после эмоционального воссоединения с участниками Black Sabbath и масштабного прощального концерта для поклонников.

Музыкант получил мировую славу как вокалист Black Sabbath в 1970-х, а затем начал успешную сольную карьеру. Его творчество повлияло на целые поколения рок- и метал-музыкантов.

В 2000-х годах Осборн получил новую волну популярности благодаря реалити-шоу The Osbournes на MTV, которое демонстрировало закулисную жизнь музыканта в Лос-Анджелесе вместе с женой Шэрон и детьми — Келли и Джеком.

Последние годы жизни исполнителя были осложнены серьезными проблемами со здоровьем, в частности болезнью Паркинсона и последствиями травм после падения в 2019 году. Из-за этого он был вынужден отменить гастроли, однако в 2022 году неожиданно вышел на сцену в родном Бирмингеме на церемонии закрытия Игр Содружества.

Его жена Шэрон ранее в этом году объявила, что планируется финальный прощальный концерт на стадионе Вилла-Парк, чтобы почтить наследие артиста.

За свою долгую карьеру Осборн был дважды введен в Зал славы — как участник Black Sabbath и как сольный исполнитель. Он также получил звезду на Аллее славы в Голливуде, награды Ivor Novello, премию Божественный гений от NME, титул Живой легенды от Classic Rock, а также пять Грэмми из 12 номинаций.

У Осборна осталась жена Шэрон, дети Эйми, Келли и Джек, двое старших детей — Джессика и Луи от первого брака с Тельмой Райли, а также внуки.

В 2022 году легенда рок-музыки поддержал Украину в войне с Россией. Он заявлял о намерении поселить две украинские семьи в своем доме, а также выпустил пластинку в цветах украинского флага.