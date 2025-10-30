Богодар Которович — легендарная фигура украинской музыкальной культуры, символ национальной скрипичной школы второй половины ХХ века, олицетворение виртуозности и артистизма. Лауреат международных конкурсов имени Джордже Энеску (Бухарест, 1967) и Николо Паганини (Генуя, 1971), народный артист Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Маэстро был основателем и многолетним художественным руководителем прославленного Национального камерного ансамбля «Киевские солисты», преподавал в Национальной музыкальной академии Украины, воспитав плеяду известных музыкантов.

Его искусство сочетало украинскую эмоциональность и европейскую утонченность. Особую славу принесли ему интерпретации произведений Паганини, в частности исполнение в 1999 году на легендарной скрипке «Cannone» Гварнери. Он стал первым исполнителем многих произведений украинских композиторов — Валентина Бибика, Виталия Губаренко, Мирослава Скорика и представлял украинское искусство на престижных мировых концертных сценах мира.

В концерте его памяти прозвучат Концерт для четырех скрипок Вивальди, «Кампанела» для скрипки с оркестром Паганини, Интродукция и рондо-капричиозо Сен-Санса, фантазия «Паганиниана» Мильштейна, а также украинские произведения — «Молитва» Василия Барвинского, «Диптих» Мирослава Скорика и «Украинское каприччио» Виталия Губаренко. Символично, что эти композиции когда-то исполнял Богодар Которович, а сейчас они будут звучать в исполнении его учеников и последователей.





Музыкальное событие, которое объединит выдающиеся образцы мировой и украинской классики, возглавит народный артист Украины Игорь Пилатюк. В программе примут участие ведущие украинские скрипачи — Мирослава Которович, Богдана Пивненко, Назарий Пилатюк и Тарас Яропуд.





Этот концерт станет вечером чествования памяти Богодара Которовича и свидетельством того, что его вдохновение и художественный дух продолжают жить в творчестве его учеников и последователей.