27 октября состоится уникальное музыкальное событие, которое объединит новаторские композиторские идеи с мастерством исполнителей и продемонстрирует эмоциональную глубину и разнообразие современной украинской музыки. В этот вечер слушатели станут свидетелями сразу двух мировых премьер произведений украинских композиторов Богданы Фроляк и Александра Родина, а также смогут послушать музыку Евгения Станковича и Усеина Бекирова в новых интерпретациях и даже инструментовках в исполнении Национального ансамбля солистов Украины «Киевская Камерата» — коллектива, методично осуществляет продвижение украинской музыки уже более 30 лет, и дирижера Ивана Чередниченко, который будучи музыкальным руководителем Львовской национальной оперы только за годы войны воплотил такие успешные постановки, как балет «Солярис» или оперы «Золотой обруч» и «Диалоги кармелиток». Солисты вечера — контрабасист Назарий Стець и пианистка Татьяна Павличук-Тишкевич, известные также как камерный дуэт Формула, в рамках реализации гранта Президента Украины для молодых художников в 2025 году инициировали написание Богданой Фроляк первого в мире Концерта для контрабаса, фортепиано и оркестра, пытаясь таким образом обогатить сольный репертуар и привлечь внимание мирового музыкального сообщества к современному украинскому культурному продукту. Программу также дополнят новое произведение Александра Родина «Шанти Ом» для контрабаса, струнных и перкуссии, которое, по замыслу композитора, должно стать пятиминутной медитацией-призывом к спокойствию; «Элегическая рапсодия» классика украинской композиторской школы Евгения Станковича, которая на этот раз будет воспроизведена с солирующим контрабасом на авансцене и Концерт для фортепиано с оркестром № 3 Усеина Бекирова, полный крымско-татарским мелосом и ритмами в сочетании с джазовой гармонией и классической формой.

Фото: Киевская Камерата

Не упустите шанс стать частью истории: окунуться в мир новой музыки, открыть для себя неповторимое звучание неожиданных тембровых сочетаний и насладиться магией украинской классики настоящего.

Дата: 27 октября 2025 года

Место: Концертный зал Дома звукозаписи Украинского радио, г. Киев, ул. Леонида Первомайского 5-В

Время: 18:00

Вход свободный