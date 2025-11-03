После решения Минкульта. В Украине закрыли доступ к сериалам Игра престолов, Белый лотос и Тенет из-за участия российского актера

В октябре украинские стриминговые платформы и онлайн-кинотеатры убрали из библиотек сериалы и фильмы с участием российского актера Юрия Колокольникова, внесенного в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины.

Первыми на это обратили авторы сообщества Отряд киноманов. Они сообщили, что в Украине нет доступа к просмотру четвертого сезона популярного сериала Игра престолов.

В объяснении блокировки говорится, что просмотре видеоконтента заблокирован «из-за участия лица, которое внесено в перечень лиц, создающих угрозу Национальной безопасности Украины, согласно указу президента и решению Совета национальной безопасности и обороны Украины».

Речь идет о российском актере Юрии Колькольникове, который был внесен в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Соответствующее решение приняло Министерство культуры и стратегических коммуникаций 20 августа 2025 года. Юрий Колокольников имеет российское и канадское гражданство.

По информации Службы безопасности Украины, актер публично поддерживал кремлевские нарративы, а также снимался в проектах, которые финансировались государством-агрессором.

Кроме четвертого сезона Игры престолов, под запрет трансляции попал третий сезон популярного сериала Белый лотос, фильм Тенер Кристофера Нолана и боевик Крейвен-охотник из вселенной Marvel, в которых также сыграл Колокольников. Более того, из-за участия Юрия Колокольникова и другого российского актера Антона Кукушкина в августе Госкино отказало в прокатном удостоверении новому фильму Даррена Аронофски Поймать с поличным.