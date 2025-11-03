После решения Минкульта. В Украине закрыли доступ к сериалам Игра престолов, Белый лотос и Тенет из-за участия российского актера

3 ноября, 11:03
Поделиться:
Юрий Колокольников в сериале Игра престолов (Фото: IMDb)

Юрий Колокольников в сериале Игра престолов (Фото: IMDb)

В октябре украинские стриминговые платформы и онлайн-кинотеатры убрали из библиотек сериалы и фильмы с участием российского актера Юрия Колокольникова, внесенного в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины.

Первыми на это обратили авторы сообщества Отряд киноманов. Они сообщили, что в Украине нет доступа к просмотру четвертого сезона популярного сериала Игра престолов.

Реклама

В объяснении блокировки говорится, что просмотре видеоконтента заблокирован «из-за участия лица, которое внесено в перечень лиц, создающих угрозу Национальной безопасности Украины, согласно указу президента и решению Совета национальной безопасности и обороны Украины».

https://www.facebook.com/CinemaSquad/photos/-%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-4-%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD-%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%83-%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%82%D0%B5-%D1%89%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D1%8F%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%8C-/837980868586567/

Речь идет о российском актере Юрии Колькольникове, который был внесен в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Соответствующее решение приняло Министерство культуры и стратегических коммуникаций 20 августа 2025 года. Юрий Колокольников имеет российское и канадское гражданство.

По информации Службы безопасности Украины, актер публично поддерживал кремлевские нарративы, а также снимался в проектах, которые финансировались государством-агрессором.

Кроме четвертого сезона Игры престолов, под запрет трансляции попал третий сезон популярного сериала Белый лотос, фильм Тенер Кристофера Нолана и боевик Крейвен-охотник из вселенной Marvel, в которых также сыграл Колокольников. Более того, из-за участия Юрия Колокольникова и другого российского актера Антона Кукушкина в августе Госкино отказало в прокатном удостоверении новому фильму Даррена Аронофски Поймать с поличным.

Читайте также:
Взорвалась ядерка «русской культуры». Почему украинских режиссеров и медийщиков возмутил «абсурдный» триумф ленты Анора на Оскаре
Редактор: Юлия Найденко

Теги:   Российская агрессия Война России против Украины Игра престолов

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies